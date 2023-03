BBB 23: Domitila e Fred começam a resistência no Quarto Branco

O Quarto Branco começou! Domitila e Fred já estão isolados na dinâmica e precisam resistir para vencer. Saiba como será!

Na manhã desta quarta-feira, 8, o Quarto Branco começou! Após apertar o botão no jardim do BBB 23, Domitila Barrosrecebeu a notícia de que está no Quarto Branco e decidiu chamar Fred para ir junto com ela para a dinâmica. Os dois já estão confinados na área separada da casa e devem resistir.

No Quarto Branco, Domitila e Fred se depararam com um carro branco no meio do cenário vazio. Eles fizeram um sorteio para decidir em qual banco eles iriam sentar. Ela ficou no banco do motorista e ele ficou no banco do passageiro. Então, eles receberam a notícia de que o Quarto Branco é uma prova de resistência.

Os dois precisaram ficar segurando um acessório redondo do lado de fora do carro e não podem deixar cair. Assim que eles entraram no Quarto Branco, o apresentador Tadeu Schmidt explicou as regras. Ele contou que eles não podem derrubar o círculo que precisam segurar, não podem fazer as necessidades fisiológicas dentro do carro e podem dormir, mas correm o risco de derrubar o círculo. Além disso, eles precisam contar quantas vezes um logo vai aparecer no telão – já que essa contagem será o desempate caso eles continuem no local até o tempo limite.

Na conversa com Domitila e Fred, Tadeu contou que o vencedor terá imunidade na semana e o perdedor terá uma grave consequência. Porém, ele não entrou em detalhes com os dois participantes. Em conversa apenas com o público do pay-per-view, o apresentador revelou que o perdedor vai para o paredão direto. Ele também contou que o vencedor poderá sair do Quarto Branco assim que a vitória for declarada, mas o perdedor ficará no local até quinta-feira – caso a dinâmica termine antes de quinta.

Domitila revela motivo para ter chamado Fred para o Quarto Branco

Antes de ser confinada no Quarto Branco, Domitila contou para os seus aliados o motivo para ter escolhido ir para a dinâmica junto com Fred. A sister contou que teve dois motivos para tomar a sua decisão. “Primeiro porque ele é mais alto do que eu, se baixar [o teto], ele vai ter mais incômodo do que eu. E eu preciso ter um concorrente lá, vai ser mais forte para eu não desistir. Eu vou olhar na cara dele e ver que eu preciso voltar”, afirmou ela.

Então, ela ainda contou que pode ser a chance dela de mandar Fred para o paredão direto sem ter que conquistar uma prova do líder. “É a minha maior chance de mexer com esse jogo”, disse ela.