BBB 23: Lívia Andrade alfineta brother da repescagem após comentário

Lívia Andrade responde comentário de Gabriel Fop durante a Casa do Reencontro, que é a repescagem do BBB 23: 'Sigo com a minha opinião'

A apresentadora Lívia Andrade surpreendeu ao responder um comentário de Gabriel Fop durante a Casa do Reencontro, que é a repescagem do BBB 23. No Twitter, ela fez questão de deixar uma mensagem ao ver um vídeo do rapaz citando o seu nome.

No vídeo, Gabriel estava falando com Marília e alfinetou a loira e citou a apresentadora de TV. “É amiga da Lívia mesmo”, afirmou ele. Então, Lívia Andrade respondeu com comentário.

“E eu sigo com a minha opinião, a palavra desculpa nunca foi e nunca será melhor que a mudança de atitude! O bom dessa repescagem é que o público tem a oportunidade de eliminar duas vezes as pessoas [risos]”, disse ela.

Lívia Andrade reage após climão com Key Alves e João Gomes no Domingão com Huck

A apresentadora Lívia Andrade defendeu a sua posição de ter relembrado que Key Alves disse que já ficou com João Gomes durante um quadro no programa Domingão com Huck, da Globo. Durante a edição deste final de semana, a loira deixou um climão no ar quando citou a lista de 'ficadas' de Key Alves, que foi quando ela revelou no BBB 23 que já beijou vários famosos, incluindo João Gomes.

No palco, Key Alves estava sendo entrevistada e João Gomes também estava na atração para cantar. Em determinado momento, Lívia Andrade disse que alguém que Key disse já ter beijado estava no palco. A declaração dela repercutiu na internet e ela apareceu no Twitter para se pronunciar sobre o momento.

“Desnecessário é expor os nomes das pessoas em rede nacional! [risos] Eu estou lá para isso, lembrar algumas coisinhas e perguntar coisas, esse é o quadro”, disse ela. Veja mais aqui.