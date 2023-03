Lívia Andrade reage após climão com Key Alves e João Gomes no Domingão com Huck

Lívia Andrade rebate críticas após citar affair de Key Alves e João Gomes no Domingão com Huck: 'O papo aqui sempre foi reto, sem rodeios'

A apresentadora Lívia Andrade defendeu a sua posição de ter relembrado que Key Alves disse que já ficou com João Gomes durante um quadro no programa Domingão com Huck, da Globo. Durante a edição deste final de semana, a loira deixou um climão no ar quando citou a lista de 'ficadas' de Key Alves, que foi quando ela revelou no BBB 23 que já beijou vários famosos, incluindo João Gomes.

No palco, Key Alves estava sendo entrevistada e João Gomes também estava na atração para cantar. Em determinado momento, Lívia Andrade disse que alguém que Key disse já ter beijado estava no palco. A declaração dela repercutiu na internet e ela apareceu no Twitter para se pronunciar sobre o momento.

“Desnecessário é expor os nomes das pessoas em rede nacional! [risos] Eu estou lá para isso, lembrar algumas coisinhas e perguntar coisas, esse é o quadro”, disse ela.

E ainda completou: “Ah gente, vocês já me conhecem, né? O papo aqui sempre foi reto, sem rodeios, trabalhamos com a verdade! Não é porque está frente a frente que a gente finge que nada aconteceu. Já passou da hora das pessoas terem aquela mesma coragem de quando falam nas coisas né, aff”.

Relembre o que Lívia Andrade falou no palco do Domingão com Huck

Na frente de Key Alves e João Gomes, Lívia Andrade relembrou que a ex-BBB já disse que ficou com o cantor. “Tão fofoqueira que a língua engrossa e não cabe na boca. Ela soltou uma lista de famosos que ela já pegou que teve gente aqui fora que não gostou. E tem gente que está até no programa!”, disse ela, sem citar nomes. Porém, João Gomes estava no palco e ficou quieto com a provocação da apresentadora. Por sua vez, Key apenas deu risada.

Enquanto isso, Dona Déa Lúcia queria saber quem era o felizardo. “Adoro fofoca!”, afirmou ela. Então, Lívia falou para a plateia: “Vocês sabem!”.