Lívia Andrade provoca Key Alves com lista de 'ficadas' na frente de João Gomes

'Domingão com Huck' promove encontro de Key Alves com João Gomes e Lívia Andrade não perdoa ao falar da lista de 'ficadas' da ex-BBB: 'tem gente que está até no programa!'

A apresentadora Lívia Andrade mostrou que não perde a oportunidade de fazer uma fofoca no palco do Domingão com Huck, da Globo. Neste domingo, 12, a atração recebeu a ex-BBB 23 Key Alves para falar de sua eliminação do reality show. Porém, Lívia prestou atenção em outro detalhe: Key estava no mesmo palco que o cantor João Gomes , com quem ela disse que já ficou antes do Big Brother Brasil.

Após Key Alves reencontrar Gustavo, Lívia Andrade provocou a sister ao relembrar que ela revelou uma lista de famosos que já beijou antes do BBB 23. Inclusive, ela citou um artista que estava no palco e que a morena disse que já ficou com ele.

“Tão fofoqueira que a língua engrossa e não cabe na boca. Ela soltou uma lista de famosos que ela já pegou que teve gente aqui fora que não gostou. E tem gente que está até no programa!”, disse ela, sem citar nomes. Porém, João Gomes estava no palco e ficou quieto com a provocação da apresentadora. Por sua vez, Key apenas deu risada.

Enquanto isso, Dona Déa Lúcia queria saber quem era o felizardo. “Adoro fofoca!”, afirmou ela. Então, Lívia falou para a plateia: “Vocês sabem!”.

Enquanto estava confinada no BBB 23, Key Alves contou que já ficou com João Gomes . Em uma conversa com Domitila, a jogadora de vôlei cogitou a possibilidade do cantor fazer um show no reality e disse: “Amiga, eu já fiquei com ele”. Ela ainda contou que os moradores do seu prédio viram o cantor saindo do prédio pela manhã. “Ele me resolve sair pela frente do prédio às 10 horas da manhã, onde está todo mundo saindo para trabalhar”, contou.

Além disso, Key lembrou que eles se conheceram pelas redes sociais. “Foi pelo Instagram, direct. Na verdade, fui eu”, contou.

E a Lívia Andrade que hablou no programa expondo Key e João Gomes? Kkkkkkkkk #bbb2023#Domingãopic.twitter.com/S6v4zL5lE9 — Rick ⚡️ (@rickzerbinatto) March 12, 2023

++ BBB 23: Key Alves revela que já ficou com cantores e um jogador do Palmeiras; saiba quem são