BBB 23: Líder, Cara de Sapato fala sobre opções de voto para o paredão

No Quarto do Líder após liderança, Antonio 'Cara de Sapato' Jr. fala sobre opção de voto em papo com brothers para o próximo paredão do BBB 23

Após vencer a Prova do Líder na noite de quinta-feira, 26, Antonio 'Cara de Sapato' Jr. (32) conversou com brothers as opções de voto para o próximo paredão do BBB 23.

No Quarto do Líder, o lutador analisou como será formada a berlinda em papo com Fred (33) e Larissa (24). "O mais votado na casa vai ser o Gabriel. O Bate-Volta seria Tina, Gabriel e [Cezar] Black", disse Fred. "Se tiver Bate-Volta e se ele [Cara de Sapato] colocar o Black. Daí ele contragolpeia a Tina. Não é isso?", questionou a sister.

O youtuber especulou como deve ser a dinâmica do paredão. "Acho que só vai ter contragolpe. Quem teve o contragolpe? O mais votado da casa, né? Então, a indicação de vocês foi Caubói e Key e eles não tiveram contragolpe", recordou.

"Vai ser a indicação do Papato no Cristian ou Black", comentou o influenciador. O líder da semana, então, justificou: "Eu prefiro indicar o Cristian pelo início do jogo."

No bate-papo, eles concluíram que quem está ameaçado do grupo do Quarto Deserto é Gabriel e MC Guimê.

Momentos depois, eles comentaram sobre a opção do grupo no paredão de domingo, 29. "Eu quero botar o Cristian", voltou a falar o líder. "E a gente escolher uma opção. Acho que vai ser a Domitila", disse Bruno sobre o voto da casa no confessionário. "Ou Cezar", afirmou Paula.

"Mas Bruna [Griphao] está com medo. 'Porque se votarem em Domitila, ela vai me puxar no contragolpe'", analisou Bruno. "E se botar o Cezar? A Tina?", perguntou Cara de Sapato.

Os brothers acreditam que, em caso de contragolpe, Black puxaria Tina por conta da confusão com a peruca que iniciou no Jogo da Discórdia na última segunda-feira, 23.

Vale lembrar que Cara de Sapato venceu a Prova do Líder ao lado de sua dupla, Amanda, porém, só um deles poderia ficar com a liderança. Eles precisaram escolher chaves para ligar o carro que estava no jardim. O lutador de MMA se deu bem e conquistou a liderança. A sister ficou com uma imunidade.

BBB 23: Marília é eliminada e Fred Nicácio retorna para a casa

A sister Marília foi a primeira eliminada do BBB 23, da Globo. Ela recebeu 52,7% dos votos do público ao enfrentar Fred Nicácio no paredão do quarto secreto do reality show. Enquanto isso, ele ganhou uma segunda chance e voltou para a casa do programa.

Na noite desta quinta-feira, 26, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou o eliminado da semana. “É inevitável pensar será que estou aqui por mim ou pela minha dupla? Às vezes a gente tem certeza que a culpa é o do outro e a gente não enxerga a nossa parcela de culpa. O público colocou os dois no quarto secreto, sabendo que um dos dois iria sair. Nenhum de vocês se mostrou indispensável para o jogo. Como foi o desempenho de cada um de vocês na primeira semana? Não vou dizer que foi ruim, mas também não foi tão bom assim. Quem de vocês dois vai dizer eu voltei, agora é para ficar? Quem sai definitivamente do BBB é você, Marília”, afirmou.

Vale lembrar que o primeiro paredão do BBB 23 aconteceu em duas etapas. Na primeira etapa, duas duplas disputaram a preferência do público: Fred Nicácio e Marília contra Key Alves e Gustavo. Fred e Marília foram os mais votados para irem para o quarto secreto e se enfrentarem em uma nova votação. Na segunda etapa, o público precisou votar para escolher qual deles seria eliminado, Fred ou Marília. Assim, o resultado da votação do quarto secreto eliminou Marília do jogo.

