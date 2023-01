BBB 23: Cara de Sapato é o segundo líder da edição

Amanda e Cara de Sapato vencem a prova do líder do BBB 23, mas apenas Cara de Sapato se torna o novo líder da edição

A segunda prova do líder do BBB 23, da Globo, aconteceu na noite desta quinta-feira, 26, e o novo líder é Antonio Cara de Sapato Jr . Em dupla, Amanda e Cara de Sapato venceram uma prova de agilidade. Porém, só um deles podia ser o líder da semana.

Após o retorno de Fred Nicáciopara a casa do Big Brother Brasil, o apresentador Tadeu Schmidt solicitou os vetos da noite. As líderes Bruna Griphao e Larissa vetaram quatro participantes: Domitila, Gabriel Santana, Cezar Black e Cristian. Logo depois, Fred Nicácio também teve direito a um veto e escolheu tirar Gabriel da prova do líder.

Na prova do líder, os participantes se dividiram em duplas e precisaram ter agilidade e rapidez. Na dinâmica, um integrante da dupla precisou jogar bolas em um alvo para liberar as peças do quebra-cabeças. Logo depois, o outro integrante da dupla montou o quebra-cabeças no porta-malas de um carro.

Na primeira rodada, a dupla Larissa e Fred foi a mais rápida, mas errou a montagem do quebra-cabeças e foi desclassificada. Assim, a segunda dupla mais rápida foi Amanda e Cara de Sapato, que se classificaram para a final. Na segunda rodada, Tina e Ricardo foi a dupla mais rápida, mas ela montou o quebra-cabeças errado. Portanto, a segunda dupla, Gustavo e Key, foi para a final.

Na última rodada, Amanda e Antonio Cara de Sapato foram os campeões . Logo depois, eles precisaram escolher chaves para ligar o carro que estava no jardim. Cara de Sapato se de bem e conquistou a liderança. Enquanto isso, Amanda ficou com uma imunidade .

Saiba como será a dinâmica da semana no BBB 23

Na sexta-feira, 27, os participantes vão dar os lances no Poder Curinga, que vale um veto no paredão da semana. No sábado, 28, eles fazem a prova do anjo.

A formação do paredão será no domingo, 29, e acontecerá nesta ordem: Anjo imuniza uma pessoa e o Líder indica outra pessoa. O indicado do líder terá o poder do contragolpe. A casa vota e os dois mais votados vão para o paredão. Quem tiver o Poder Curinga poderá vetar uma das indicações da casa se quiser. Caso o dono do Poder Curinga faça o veto, o terceiro mais votado pela casa vai para o paredão. Para finalizar, os participantes fazem a prova bate-volta.