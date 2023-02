BBB 23: Larissa confronta Cristian sobre Queridômetro: “Palhaço de circo”

Larissa e Cristian do BBB 23 discutiram por conta de emoji no Queridômetro

Na tarde desta segunda-feira, 6, Larissa (24) e Cristian (32) protagonizaram uma discussão no BBB 23. A educadora física não ficou contente em receber dois emojis de cobra no Queridômetro, avaliação diária que mede a popularidade dos brothers na casa e foi procurar o autor da ação.

Indignada, a morena perguntou a Cristian: "Foi tu que me deu cobra?" e o gaúcho confirmou a suspeita. Larissa então resolveu tirar satisfação: "Nunca te dei nada, sou uma trouxa mesmo. Tava falando bem de você. Por que você me deu cobra? O que mudou de ontem para hoje?", disse revoltada. "Tu e o Fred são meus alvos", o empresário revelou.

Larissa não se contentou com a explicação e logo rebateu, dizendo que existe um emoji para sinalizar um alvo. Revoltada, a professora bateu de frente com Cristian, alegando que a cobra significa falsidade e disse que ele teria que arrumar novos argumentos: “Ou então me explica no Jogo da Discórdia hoje", finalizou. Cristian assentiu: “Então tá bom, serve pra isso mesmo”, e os dois encerram a conversa.

Larissa pistolou com os emojis e descobriu que uma das cobras veio do Cristian

Ela foi tirar satisfação pelo motivo, mas como Cristian não falou, Lari comentou que não precisava, que pode guardar pro jogo da discórdia de logo mais 🔥#TeamLariSantos#BBB23pic.twitter.com/SGjRwLHyus — Larissa Santos 🐙 (@larisantosbe) February 6, 2023

Mais tarde, Larissa desabafou com Bruna Griphao (23) sobre a discussão: "Uma coisa é ser alvo, outra coisa é ser falsa. Demorou para entrar no jogo e agora está se achando o Prior. Fala mal até das pessoas que andam com ele. Vou falar isso no Jogo da Discórdia. Saiu do Quarto falando mal da Domitila. Vou falar: 'A única pessoa falsa aqui é você”, e alfinetou: "Demorou, demorou para entrar no bonde e agora está se achando o palhaço de circo. Está se achando o gostosão", disse.

Larissa abre jogo e detona Paula para Fred: "uma forçação"

Cristian não é o único desafeto de Larissa na casa mais vigiada do Brasil. Após a formação do paredão, na noite de domingo, 05, a sister desabafou com Fred (33) sobre algumas atitudes de Paula (28).

"Fala demais, aqui e ali. Não gosto. Nem vou falar que já não é de hoje [que não gosto dela]. Acho uma forçação. Não só aqui, tudo é uma forçação, sabe? Tudo é um choro, tudo muito demais, à flor da pele, tudo ela chora", disparou a sister e Fred também concordou.