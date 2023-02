BBB 23: Key Alves revela se pretende namorar após o confinamento

Em papo com Fred Nicácio, jogadora de vôlei Key Alves, que vive affair com Gustavo, comenta sobre possibilidade de namoro após o BBB 23

Em conversa com brothers na casa do BBB 23, a jogadora de vôlei Key Alves (23) comentou sobre a possibilidade de namoro após o confinamento.

Na manhã desta quarta-feira, 01, em papo com Fred Nicácio (35) no Quarto Fundo do Mar sobre a vida profissional fora do programa, a sister, que está vivendo affair com o brother Gustavo (27), assumiu que está em dúvida sobre um relacionamento futuro.

"Ai, não sei se tenho intenção de namorar quando sair daqui, não... Do fundo do meu coração, não tenho", disse Key, que complementou: "Na hora que nós sairmos daqui vai ser tanto trabalho, tanto trabalho, que eu penso nisso, entendeu?".

O médico aconselhou Key a aproveitar as oportunidades de trabalho que vão surgir ao lado de Gustavo, como dupla, independentemente se continuarem juntos ou não."Mas vocês podem trabalhar muito juntos saindo daqui. Isso é uma coisa que vocês têm que pensar profissionalmente sabe? Como uma dupla", avaliou ele.

"Depois, naturalmente, vocês vão entender como vai ficar essa relação", disse ainda.

Recentemente, Key Alves revelou que está com ciúmes de Gustavo. Na madrugada de terça-feira, 31, em conversa com o brother e Cristian, a jogadora de vôlei admitiu que sente ciúmes do brother com uma sister no confinamento. "Toda hora que eu vou no banheiro, que ele tá tomando banho... Não vou falar o nome, mas tem uma pessoa lá. A mesma pessoa, o tempo inteiro", contou a sister. Cristian quis saber qual das mulheres era, especulando nomes de Larissa e Bruna Griphao.

BBB 23: Key Alves chora ao contar que viu Michael Jackson no quarto

A jogadora de vôlei Key Alves passou por um perrengue na madrugada desta quarta-feira, 01, após Gabriel (24) deixar a casa do BBB 23.

No Quarto Fundo do Mar, a sister chorou ao contar para os brothers que viu uma imagem do cantor Michael Jackson (1958 - 2009), que morreu em junho de 2009, refletida no espelho. "Que susto", disse ela. Em seguida, Key falou: "Estava ouvindo um barulho e fui ali ver, olhei no espelho, o Michael Jackson. Saí correndo".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!