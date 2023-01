BBB 23: Key Alves revela que tem ciúmes de Gustavo com sister: ''O tempo inteiro''

Jogadora de vôlei Key Alves confessa que sente ciúmes de seu affair, Gustavo, com sister no confinamento

Após terem conversado para ficarem menos grudados, o romance entre Key Alves (23) e Gustavo (27) parece estar firme na casa do BBB 23.

Na madrugada desta terça-feira, 31, em conversa com o brother e Cristian no Quarto Fundo do Mar, a jogadora de vôlei admitiu que sente ciúmes do brother com uma sister no confinamento.

"Toda hora que eu vou no banheiro, que ele tá tomando banho... Não vou falar o nome, mas tem uma pessoa lá. A mesma pessoa, o tempo inteiro", contou a sister. Cristian quis saber qual das mulheres era, especulando nomes de Larissa e Bruna Griphao.

Em seguida, Gustavo confirma a história, mas dispara: "Eu não tenho culpa. Toda vez que eu vou escovar dente ou tomar banho, ela pega, vai, e fica puxando assunto", disse o fazendeiro.

BBB 23: Key Alves leva puxão de orelha da produção após pedido inusitado para Gustavo

Na segunda-feira, 30, a jogadora de vôlei Key Alves deixou seu lado ousado falar mais alto. Mesmo não estando vivendo mais um romance com o cowboy Gustavo Benedeti, ela continuou fazendo piadinhas de cunho sexual com o brother.

“Sabe o que sou? Cupinzeira. Gosto de p*u velho”, comentou a jogadora, enquanto conversava com o ex-affair. No bate-papo, a atleta contou que não está acostumada a viver romances com homens como o Cowboy. “Você pode ficar com homens até mais bonitos, mas como eu, você não vai encontrar”, brincou Gustavo, sem se intimidar.

Todos que estavam juntos na roda riram da cantada que o cowboy deu em sua ex-parceira romântica. Porém, Key foi ainda mais longe, dizendo que Gustavo deveria se masturbar. Então, Domitila recordou que uma das regras do programa é não poder realizar tal ato. Portanto, a produção advertiu a jogadora de vôlei.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!