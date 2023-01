BBB23: Key Alves leva puxão de orelha da produção do reality após pedido inusitado para Gustavo

Jogadora de vôlei Key Alves leva bronca ao provocar o ex-affair na casa mais vigiada do Brasil no Big Brother Brasil 23

Nesta segunda-feira, a jogadora de vôlei Key alves deixou seu lado ousado falar mais alto. Mesmo não estando vivendo mais um romance com o cowboy Gustavo Benedeti, ela continuou fazendo piadinhas de cunho sexual com o brother.

“Sabe o que sou? Cupinzeira. Gosto de p*u velho”, comentou a jogadora, enquanto conversava com o ex-affair. No bate-papo, a atleta contou que não está acostumada a viver romances com homens como o Cowboy. “Você pode ficar com homens até mais bonitos, mas como eu, você não vai encontrar”, brincou Gustavo, sem se intimidar.

Todos que estavam juntos na roda riram da cantada que o cowboy deu em sua ex-parceira romântica. Porém, Key foi ainda mais longe, dizendo que Gustavo deveria se masturbar. Então, Domitila recordou que uma das regras do programa é não poder realizar tal ato. Portanto, a produção advertiu a jogadora de vôlei.

Fred Nicácio diz que sempre gostou de homens mais velhos e Key responde:



“Eu também. Sabe o que sou? Cupinzeira. Gosto de pau velho” #BBB23

Antonio Cara de Sapato Jr fala de sua aparência

Recentemente, Antonio Cara de Sapato Jr comentou sobre a estética dos lutadores de MMA. Ele contou que seus dentes não são alinhados por causa dos socos que leva no esporte. “Acha que tenho esse dente feios e torto por quê?”, disse, falando também sobre as orelhas inchadas dos lutadores.

“Sempre tentei evitar, mas estourou um pouquinho [por causa] de soco, não foi nem no jiu-jitsu. Vai piorando com o tempo porque estoura de novo, e orelha tem vários vasos. Quando se quebra a cartilagem, dá inflamação. No meio da luta, não se para para ver. Aquilo é sangue coagulado, que fica duro”, explicou Cara de Sapato.

