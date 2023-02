BBB 23: Key Alves cai no choro ao dizer que viu Michael Jackson no quarto: ''Saí correndo''

No Quarto Fundo do Mar, jogadora de vôlei Key Alves chora após contar que viu reflexo de Michael Jackson no espelho e é amparada por brothers

A jogadora de vôlei Key Alves (23) passou por um perrengue na madrugada desta quarta-feira, 01, após Gabriel (24) deixar a casa do BBB 23.

No Quarto Fundo do Mar, a sister chorou ao contar para os brothers que viu uma imagem do cantor Michael Jackson (1958 - 2009), que morreu em junho de 2009, refletida no espelho.

"Que susto", disse ela. Em seguida, Key falou: "Estava ouvindo um barulho e fui ali ver, olhei no espelho, o Michael Jackson. Saí correndo".

Entre risos, ela foi amparada por Gustavo e Aline. "Você viu o Michael Jackson?", quis saber Gabriel Santana. "Ela tem medo, não ri", respondeu o fazendeiro. "Não tem nada, tá todo mundo aqui, menos ele", declarou Fred Nicácio.

Vale lembrar que em conversa recente na casa, Key já havia falado sobre o trauma que a levou a fazer terapia aos 9 anos. Ao ser questionada se tem medo da imagem dele, ela afirmou que sim.

"O que eu sonhei já com esse Michael Jackson me chamando... é cagaço, tenho muito medo dele. Eu posso estar muito louca, mas eu tenho tanto medo dele que já o vi numa van lá em Bauru. Ele dentro de uma van preta", relembrou.

"Eu comecei a sonhar muito com ele. Muito, terrível", disse Key. "Eu peguei pavor, fui parar na psicólogo (...). Ele fez tipo uma hipnose para eu tentar esquecer a imagem dele, não perder o medo dele. Hoje, eu não consigo lembrar o rosto dele", contou ainda.

BBB 23: Key Alves cai no choro ao ver Michael Jackson no quarto

A Key chorando após ter visto o reflexo do Michael Jackson no espelho. #BBB23

pic.twitter.com/v1kuJDrUym — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 1, 2023

Já pensou: o Tadeu aparece de Michael Jackson?



O terror da Key #BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/jxH7xNSJRa — Big Brother Brasil (@bbb) February 1, 2023

BBB 23: Eliminado, Gabriel revê cenas com Bruno na casa

O brother Gabriel Fop (24) foi eliminado do BBB 23 na noite de terça-feira, 31, e reviu alguns momentos de sua participação no confinamento. O modelo foi o segundo participante a deixar a casa mais vigiada do Brasil, em disputa contra Cezar Black e Domitila, com 53, 3% dos votos do público.

Em conversa com Vivian Amorim e Patrícia Ramos no Bate-papo BBB, ele assistiu a algumas cenas de falas preconceituosos com Bruno, que repercutiu muito nas redes sociais, e disse que quer pedir desculpas ao pernambucano.

Ao mostrar a cena em que Gabriel compara o cabelo de Bruno com a grama, Patrícia perguntou se ele percebeu algo nas suas falas. O modelo, então, respondeu: "Fui infeliz na comparação do cabelo dele. Mas a gente estava falando sobre o gel e agora eu não tenho nem o que falar. Queria olhar dentro do olho dele. Talvez ele tenha se sentido incomodado, e eu nem sei. Ele não me falou nada".

