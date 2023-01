BBB23: Key Alves revela ter medo de Michael Jackson

Jogadora de vôlei Key Alves diz ter sonhado com rei do pop e ter até visto ele em uma van

Durante o confinamento do Big Brother Brasil 23, a jogadora de vôlei Key Alves (22) revelou ter um medo para lá de esquisito. A famosa tem medo do rei do pop Michael Jackson, que morreu no ano de 2009. Ela diz que sonha com o astro da música e já até o viu em uma van no interior do Estado de São Paulo.

“O que eu sonhei já com esse Michael Jackson me chamando... é cagaço, tenho muito medo dele", revelou a jogadora do vôlei. “Nem consigo ver essas músicas no Tik Tok. Eu já passo”, completou a famosa, sobre seu medo estranho que tem com o astro e rei do pop Michael Jackson.

Key ainda relatou um momento em que acredita ter visto o cantor pessoalmente. “Eu posso estar muito louca, mas eu tenho tanto medo dele que já o vi numa van lá em Bauru. Ele estava dentro de uma van preta", relembrou a atleta durante conversa com outros brothers no confinamento.

Key Alves conta durante confinamento que fez homenagem a Rodrigo Mussi após acidente de carro do ex-participante do Big Brother Brasil 2022

A jogadora de vôlei Key Alves surpreendeu os internautas ao exibir a homenagem que fez para Rodrigo Mussi , do BBB 22. Em conversa com Domitila, a atleta mostrou a tatuagem que fez para o ex-BBB, na época em que ele sofreu um grave acidente de carro, em março de 2022. Vale lembrar que os dois tiveram um affair, e ele estava na casa dela antes do acidente que o deixou quase um mês internado. A jogadora tatuou o sobrenome de Rodrigo ao lado de uma cruz na região do pulso. Em participação no programa Encontro, Mussi contou que viu Key apenas uma vez e conversavam pelas redes sociais, mas confessou que não a conhece muito.