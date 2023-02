BBB 23: Key Alves revela quem Gustavo vai vetar da Prova do Líder: "Bom de prova"

Em conversa com Fred Nicácio, Key Alves comentou sobre as opções para Gustavo vetar da próxima prova

Durante a festa, Key Alves e Fred Nicácio conversaram sobre a prova do líder. Na ocasião, o médico sugeriu quem Gustavo poderia vetar da disputa.

"Ele tinha que vetar Sapato", disse Nicácio. Mas Key Alves não perdeu tempo e já revelou quem o líder vai tirar da prova: "Ele vai vetar o Alface. Se tiver mais, acho que Alface e Fred".

Fred Nicácio, então, sugeriu outro nome para ser vetado: “Larissa. Ela é sempre boa de prova”, avalia o médico. “A Bruna é melhor, Larissa não”, opinou a jogadora de vôlei.

“Mas ele vai querer vetar?”, questionou o médico. “Vai vetar. Por que senão vai vetar quem?”, pergunta a sister. “Ele nem vai vetar Sapato”, complementa Key, torcendo para ter mais de dois vetos.

“Tem que vetar Amanda, Alface. Tem que vetar quem é bom de prova. Sapato não pode vetar porque aí vai ficar feio”, concluiu Fred Nicácio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

BBB 23: Key Alves presenciou assassinato? Entenda desabafo feito pela sister

Key Alves fez uma declaração polêmica no BBB 23. Em um desabafo com Cara de Sapato, a sister expôs que presenciou o assassinato do campeão mundial de Jiu-jítsu Leandro Lo (1989-2022), em agosto do ano passado. O lutador foi assassinado com um tiro na cabeça durante um show em São Paulo.

"Foi na minha frente, eu vi tudo", contou ela. Cara de Sapato, que possuí a de Síndrome de Tourette, ficou em choque com a afirmação. O lutador, incrédulo, teve uma crise de choro, e os colegas que estavam participando da conversa consolaram o brother.

O policial Henrique Otávio de Oliveira Velozo, suspeito do assassinato de Leandro Lo, está preso. O advogado do criminoso não deixou a conversa de dentro do BBB passar e exigiu um depoimento oficial de Key.

"Considerando as graves e inéditas afirmações trazidas pela participante Key Alves, requer seja a mesma intimada – com urgência – para ser ouvida na condição de testemunha nos presentes autos", disse em petição protocolada na Justiça para que Key Alves preste depoimento sobre o caso.