BBB 23: Key Alves revela proposta de Neymar Jr. para ela e a irmã: ''Já estava lá''

Em papo com Marvvila na cozinha do BBB 23, Key Alves choca ao expor que jogador Neymar Jr. deu em cima dela e da irmã, Keyt

Nesta terça-feira, 14, Key Alves (23), do BBB 23, surpreendeu ao expor uma proposta indecente que já recebeu do jogador Neymar Jr. (31).

Em conversa com Marvvila (23) na cozinha da casa mais vigiada do Brasil, a jogadora de vôlei contou que foi chamada para festas na casa do craque, mas nunca foi, porque ele conversava com sua irmã gêmea, Keyt Alves (23).

Em seguida, a sister revelou que também chegou a receber mensagens do craque. "Sabe qual foi o vacilo dele? Ele conversava com a minha irmã gêmea, antes de ela namorar. Aí ela começou a namorar e ele parou. Aí o que ele fez? Mandou mensagem pra mim, como se nós duas não tivéssemos conversado que ele já tinha chamado ela", começou falando.

Key afirmou que deu corda para Neymar, e que sua irmã o questionou sobre estar dando em cima da gêmea. "Sabe o que ele falou? 'Quem sabe de repente eu não pego as duas?'", relembrou a jogadora.

A sister confinada ainda falou sobre a relação com a irmã e disse que é amiga de tosos os amigos de Neymar e que só não o conheceu porque ele sempre tinha algum compromisso. "Eu e minha irmã, a gente conversa de tudo, acha que não ia falar disso? Agora, se ele não tivesse mandado mensagem pra ela, tivesse mandado só pra mim, eu já estava lá em Paris. Você acha que não? Passear, né?", disse Key.

Recentemente, Key Alves também falou sobre sua proximidade com o surfista Gabriel Medina (29) e contou que o conhece faz tempo.

Confira Key Alves contando sobre proposta de Neymar Jr.:

Key Alves revela que



Neymar sugeriu ficar com ela e irmã gêmea #BBBB23pic.twitter.com/ZFHjS891iB — Marcos (@Marcos40_) February 14, 2023

BBB 23: Key Alves diz que nunca leu um livro na vida

A sister Key Alves surpreendeu ao contar que nunca leu um livro em toda a sua vida. Isso porque ela afirmou que se identificava com Gustavo, que tem dificuldade para ler.

Os brothers comentavam que o caubói tem dificuldade de ler direcionamentos que recebe como líder. Por isso, ela afirmou que também passava por isso.

"Eu fazia muito isso aí [ler errado]. Sabe como eu melhorei? Fazendo 'publis', porque tinha que ler. Mandam um texto que tem que seguir. Mas no começo não tinha isso. E eu errava muito, ficava nervosa", disparou ela. "Mas eu lia errado mesmo, porque eu nunca li um livro na minha vida. Eu nunca li um livro", disse. "Como eu vou conseguir ler bem se eu não tenho a prática de ficar lendo?", questionou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!