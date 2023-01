BBB 23: Key Alves fala de relação com Gabriel Medina, ex-affair de Bruna Griphao: ''Muito parceiro''

Em papo com brothers no BBB 23, jogadora Key Alves conta como conheceu o surfista Gabriel Medina, que já ficou com Bruna Griphao

Em conversa com outros confinados na casa do BBB 23, nesta terça-feira, 24, Key Alves (23) falou sobre sua relação com Gabriel Medina (28).

Na academia, a jogadora de vôlei contou para os brothers como conheceu o surfista, tricampeão mundial de surfe, e disse que foi ele quem a ensinou a jogar futmesa. "Ele parece ser muito legal", comentou Marília. "Ele é, é muito parceiro", disse Key.

A atleta revelou que frequenta a Praia de Maresias, no litoral norte de São Paulo, onde Medina mora, há anos. "Há 10 anos, a gente ia e sabia onde ele morava. Nós ficávamos com as cadeiras de praia sentado na frente, porque a casa dele é na areia, esperando ele sair pra ver ele."

A sister falou que ficou amiga de Gabriel por conta de um show na cidade que acabou não acontecendo devido à chuva. "Mandamos um direct para o Medina e ele respondeu. Aí ele chamou a gente pra ir pra casa dele. O Jeito Moleque estava lá na casa dele cantando pra ele. Curtimos um show bem na casa dele, foi muito louco. Dali a gente virou amigo", recordou ela em papo com Marília, Fred Nicácio e Gustavo.

Key ainda contou que, na época, o surfista fez um bolo de aniversário pra ela e a irmã gêmea. "Ele é um amor de pessoa, muito bonzinho, demais", elogiou.

Vale destacar que Medina é ex-affair de Bruna Griphao (23). Os dois viveram um romance em 2018, e a atriz, que também está na casa mais vigiada do Brasil, chegou a viajar para a casa do surfista em Maresias na época. No BBB 23, Bruna se desentendeu com Key, e em decisão com sua dupla, Larissa (24), indicou a sister e Gustavo ao primeiro paredão da edição.

BBB 23: Bruna Griphao fala de Key Alves no Jogo da Discórdia

Em participação no Jogo da Discórdia do BBB 23, na segunda-feira, 23, a atriz Bruna Griphao escolheu dar as duas bombas do jogo para Gustavo e Key Alves. Inclusive, em sua justificativa, ela revelou o seu incômodo com uma atitude da rival, quando Key mandou uma indireta para Bruna durante um torpedo para Gustavo.

“Eu não estou pedindo para ninguém vir falar comigo, mas agradeço a atitude. Hoje você mandou um torpedo para o Cowboy agradecendo por ele estar junto com você e te respeitar, eu não sou ingênua de achar que isso não foi um deboche. Você quis pisar numa dor”, disse ela, e completou: “A gente não se olha na cara e está tudo bem, mas não justifica esse tipo de atitude. Não é justo eu acordar e ler esse tipo de mensagem literalmente debochando da minha cara. O Cowboy é uma incógnita para mim. Não sei se ele me ama, se ele me odeia, não sei”.

Por sua vez, Key Alves afirmou que quis apoiar Bruna após o alerta de Tadeu Schmidt sobre o relacionamento da atriz com Gabriel e pensou em ir falar com ela na madrugada. “Eu entrei no quarto chorando e falei para eles: 'eu queria ir lá falar com a Bruna'. Eu já passei por isso que você passou. Não agressão física, mas eu já fui agredida por vários. Eu sei da sua dor. Tá gravado, eu falei para todo mundo: 'eu queria ir falar com ela'”, disse ela, e completou pouco depois: “Do fundo do meu coração, o torpedo não foi para te provocar”.

