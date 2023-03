BBB 23: Key Alves faz depilação em local inesperado e arranca risadas de Gustavo

Gustavo flagra cena inusitada de Key Alves durante a depilação da sister e cai na risada na Casa do Reencontro do BBB 23

Na tarde desta quinta-feira, 23, Key Alves decidiu realizar a sua depilação na Casa do Reencontro, que é a repescagem do BBB 23, da Globo. Porém, uma cena inesperada dela arrancou risadas do seu namorado, o brother Gustavo, que entrou no banheiro bem na hora.

Key usou a espuma de barbear do reality para fazer a sua 'barba'. A sister espalhou a espuma em seu rosto e usou uma lâmina para retirar os pêlos. Gustavo entrou bem na hora e ficou surpreso com a cena.

“Passei isso na minha cara, que nem você faz”, disse ela. Ele não se segurou e caiu na risada. Logo depois, Key ainda passou a espuma nas pernas para depilar a região.

Key Alves cai no choro na Casa do Reencontro

Na madrugada desta quinta-feira, 23, a sister Key Alves caiu no choro após discussões na Casa do Reencontro. Ela fez duras críticas contra Fred Nicácio, que voltou a citar os acontecimentos que rolaram ainda na cassa do BBB23. Segundo ela, o brother deveria se controlar mais e tomar cuidado com as acusações que faz.

"Eu não sou isso. O Nicácio está falando que a gente é. Falar todo mundo fala...", disse ela que foi consolada por Gustavo. "A gente não é nada disso que ele está falando. Eu também fico sensível de ouvir isso, mas a gente não pode controlar o que as pessoas falam. A gente pode controlar o que a gente faz. E a gente não é isso", afirmou o cowboy.

A sister seguiu aos prantos e criticou a postura do brother. "A gente pediu desculpa e a pessoa vem ofender a gente". Por fim, Gustavo opinou: "Ele está falando isso porque é votação, quer palco".