BBB23: Key Alves se desespera após ser humilhada por brother: "Não sou isso"

Key Alves se desespera e é consolada por Gustavo; sister ficou muito abatida

A sister Key Alves não se segurou e foi às lágrimas na madrugada desta quinta-feira, 23. Abalada com os acontecimentos das últimas horas na Casa do Reencontro, ela não conseguiu segurar a emoção.

Ela fez duras críticas contra Fred Nicácio, que voltou a citar os acontecimentos que rolaram ainda na cassa do BBB23. Segundo ela, o brother deveria se controlar mais e tomar cuidado com as acusações que faz.

"Eu não sou isso. O Nicácio está falando que a gente é. Falar todo mundo fala...", disse ela que foi consolada por Gustavo. "A gente não é nada disso que ele está falando. Eu também fico sensível de ouvir isso, mas a gente não pode controlar o que as pessoas falam. A gente pode controlar o que a gente faz. E a gente não é isso", afirmou o cowboy.

A sister seguiu aos prantos e criticou a postura do brother. "A gente pediu desculpa e a pessoa vem ofender a gente". Por fim, Gustavo opinou: "Ele está falando isso porque é votação, quer palco".

Key Alves tá chorando no banheiro, pq o Fred tá repetindo a mesma situação que a mesma já tinha se acertado, pessoal, pense bem antes de votar nesse Nicácio, bota o Cowboy pelo amor de Jesus Cristo. 🥺 — Central Big Brasil (@centralbigbr) March 23, 2023

Bruna Griphao e Gabriel Santana conversaram sobre sentimentos

Durante a festa do líder, Bruna Griphao conversou com Gabriel sobre os sentimentos do ator, que já confessou estar gostando dela.“Tirando o lado amoroso da situação, eu acho que isso é muito uma confusão da sua cabeça, pelo que a gente está vivendo aqui. Eu acho que quando a gente sair, ou se eu saísse, ia ser outra sensação”, ela opinou.

Ele então rebateu e afirmou estar seguro sobre seus sentimentos: “Eu tenho muita segurança do que eu sinto, e não é um problema pra mim a não reciprocidade. Mas eu não tenho medo do que eu sinto, se eu tivesse medo eu teria me afastado de você aqui dentro”.

Ela disse que tudo o que viveu no BBB 23 não a permite colocar o ator em um lugar de relação além de amizade.

"Eu tenho um carinho muito grande, eu amo ficar perto de você. Eu amo você, você me faz me sentir muito bem, tanto que eu procuro você. Mas eu acho que as coisas que eu vivi aqui, eu acho que é o lugar que a gente tem que dar um passo pra trás e analisar as coisas”, ela desabafou.