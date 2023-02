BBB 23: Key Alves dá detalhes de encontro íntimo com Rodrigo Mussi: ''Só queria transar''

Key Alves diz que bloqueou Rodrigo Mussi após transarem e conta sobre noite quente com o ex-BBB antes do grave acidente

A sister Key Alves (23) falou, mais uma vez, sobre sua ficada com o ex-BBB Rodrigo Mussi (37) em conversa com brothers no BBB 23.

Na quarta-feira, 08, a jogadora de vôlei entregou alguns detalhes do encontro íntimo dos dois em março do ano passado, no dia em que o gerente comercial sofreu o grave acidente de carro, que o fez ficar internado após traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo.

Na cozinha da casa, a atleta contou sobre o momento que teve com o ex-BBB. "Aí a gente transou e tal, ele deitou, achei que ele iria dormir lá, quando deu três e pouco da manhã, ele levantou assim: 'Preciso ir embora'... e eu: 'Cara, por quê?'", iniciou ela, explicando que ele disse que pegaria trânsito para voltar.

Ela recordou que ele falou uma frase antes de sair de sua casa. "Na hora que ele abriu a porta pra sair ele pegou e falou assim: 'Mas viu, vê se não fica assim não, porque você pode estar perdendo o amor da sua vida' e fechou a porta e eu fiquei assim, aham, eu só queria transar com ele. Aí mandei: 'Me avisa quando chegar', não respondeu, no dia seguinte nada, nada, nada", disse a sister.

Key chegou a excluir o número de Rodrigo: "Eu excluí a conversa e excluí o número dele, de tão p*** que eu fiquei... Aí no dia seguinte passou a tarde inteira, nada dele responder."

A jogadora revelou que ficou sabendo sobre o acidente de Mussi no dia seguinte. "À noite, eu sou muito amiga do Léo Picon, a gente foi jantar... Na mesa, a minha irmã gêmea me liga e ela: 'Você tem noção do que aconteceu? O Rodrigo sofreu um acidente...' A minha alma saiu... Eu falei: 'Peraí que eu vou no banheiro', eu fui no banheiro e eu vomitei tanto no restaurante", falou ainda.

Recentemente, Rodrigo Mussi falou sobre o affair com Key Alves. "Sempre que me perguntam sobre esse assunto em entrevistas eu tento dar uma resposta leve, porque é assim que eu encaro a vida [...] Eu tento me colocar no lugar dela, acho que o meu acidente abalou ela na época, por isso a tatuagem [...] A gente acabou se afastando porque eu me afastei de todo mundo, eu precisava de um tempo", disse Rodrigo sobre a sister, comentando sobre a tatuagem que ela fez em homenagem a ele.

Na web, os internautas criticaram a atitude de Key em falar sobre a intimidade dos dois e consideram desrespeito da sister com Mussi.

Confira Key Alves falando sobre o encontro com Rodrigo Mussi:

Key Alves, detalha como foi o encontro com o ex-BBB Rodrigo Mussi.#BBBB23pic.twitter.com/pooz48GB8b — Marcos (@Marcos40_) February 9, 2023

BBB 23: Key Alves reclama de Gustavo com as sisters Bruna Griphao e Larissa

Durante a Festa do Líder na madrugada desta quinta-feira, 09, Key Alves não gostou nada de ver seu affair no confinamento, Gustavo (28), próximo de sisters.

A atriz Bruna Griphao (23) acabou sentindo dor no joelho e recebeu ajuda de alguns brothers, entre eles, o fazendeiro. Em papo com Fred Nicácio (35) na sala da casa mais vigiada do Brasil, a jogadora de vôlei comentou sobre o incômodo.

"Amanda acabou de sair com um saco de gelo, acho que ela bateu", disse Fred. "Por que ele tem que ficar passando a mão nela? Se eu tiver dor no meu joelho, não vou pedir pra ninguém passar a mão no meu joelho. Tem certas coisas que tem que evitar", disparou a atleta.

Momentos antes, Key Alves disse que viu Larissa (24) muito próxima de Cowboy. "Bicho, me desculpa. Tenho uma intuição muito f*da e eu sinto, vejo que ela dá em cima dele", falou em conversa com Nicácio. "Ele tava dançando e ela: 'Pega um shotinho'. E deu na boquinha dele. E eu só olhando", comentou Fred. "O Black chegou para mim e falou: 'Tá vendo ela em cima dele?'. Eu sinto que ela dá em cima dele [Gustavo]", desabafou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!