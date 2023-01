Rodrigo Mussi abre o jogo sobre relação com Key Alves: “A gente se afastou”

Rodrigo Mussi colocou um ponto final nas especulações e esclareceu sua relação com Key Alves

Rodrigo Mussi (37) decidiu se manifestar nesta terça-feira, 31, para esclarecer as dúvidas sobre seu relacionamento com Key Alves (23). Desde que entrou no BBB 23, a morena causou polêmica ao falar sobre os affairs fora da casa mais vigiada do Brasil e, na semana passada, a atleta gerou um burburinho ao mostrar a tatuagem que fez em homenagem ao ex-BBB, após o acidente de carro.

Nos stories, Rodrigo disse que queria finalizar esse assunto e iniciou o discurso: “Desde que a Key entrou no BBB, já voltou todo mundo a me perguntar sobre o acidente, sobre a tatuagem dela, e ela estava comigo minutos antes de acontecer, eu sei que foi muito grave na época e que isso pode ter abalado ela, por isso eu tento me colocar em seu lugar”, disse sobre a homenagem da jogadora de vôlei.

Rodrigo explicou ainda porque não continuou próximo da sister: “Na época a gente se afastou porque eu quis me isolar, eu me isolei do mundo, quis ficar sozinho, quis entender o que aconteceu e a gente acabou perdendo o contato”, declarou sobre o período difícil.

O ex-brother também não poupou elogios para Key: “Ela é uma menina super alto astral, divertida, gosta de desafios, é esportista, tá se dando bem, vai longe”, e finalizou o vídeo falando sobre as especulações: “Todas as entrevistas que eu dou, sou perguntado sobre isso, e eu falo de uma forma leve, brincando, como eu encaro a vida, depois de tudo o que aconteceu… e hoje eu tento ser mais leve com a vida e as respostas também são leves”, pontuou o influenciador.

Rodrigo Mussi comenta sobre tatuagem de Key Alves

Recentemente, Rodrigo Mussi deu sua opinião sobre a tatuagem que Key Alves fez em sua homenagem após sofrer um acidente de carro. Em entrevista ao TV Fama, o ex-BBB declarou: "Eu não lembrava muito [que ela tinha tatuado]. Logo que eu saí do hospital, eu vi umas mensagens e ela mandou uma foto de uma tatuagem. Legal, bacana. Não sei se ela vai apagar a tatuagem um dia, mas legal”, comentou.