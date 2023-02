BBB 23: Key Alves reclama da proximidade de Gustavo com sisters: ''Por que passar a mão nela?''

Durante a Festa do Líder no BBB 23, Key Alves não gostou de ver Gustavo próximo de Bruna Griphao e diz que Larissa dá em cima do brother

Durante a Festa do Líder na madrugada desta quinta-feira, 09, Key Alves (23) não gostou nada de ver seu affair no confinamento, Gustavo (28), próximo de sisters.

A atriz Bruna Griphao (23) acabou sentindo dor no joelho e recebeu ajuda de alguns brothers, entre eles, o fazendeiro. Em papo com Fred Nicácio (35) na sala da casa mais vigiada do Brasil, a jogadora de vôlei comentou sobre o incômodo.

"Amanda acabou de sair com um saco de gelo, acho que ela bateu", disse Fred. "Por que ele tem que ficar passando a mão nela? Se eu tiver dor no meu joelho, não vou pedir pra ninguém passar a mão no meu joelho. Tem certas coisas que tem que evitar", disparou a atleta.

"Mas assim, não entra na pira", aconselhou o médico. "Vou entrar não, por isso nem fiquei lá, vim embora", falou a sister. "Isso, porque a gente sabe que não quer dizer nada. É o jeito dele", comentou Fred.

Momentos antes, Key Alves disse que viu Larissa muito próxima de Cowboy. "Bicho, me desculpa. Tenho uma intuição muito f*da e eu sinto, vejo que ela dá em cima dele", falou em conversa com Nicácio.

"Ele tava dançando e ela: 'Pega um shotinho'. E deu na boquinha dele. E eu só olhando", comentou Fred. "O Black chegou para mim e falou: 'Tá vendo ela em cima dele?'. Eu sinto que ela dá em cima dele [Gustavo]", desabafou.

Na sequência, o brother comentou que é tudo na brincadeira: "É f*da porque não pode falar nada, porque é tudo na amizade, na brincadeira. Eu brinco com todo mundo, mas a gente aprende a ler as intenções e não as ações."

"Não vejo ela fazendo isso com todo mundo, só com ele", disparou Key. Pouco tempo depois, Gustavo foi conversar com a parceira no confinamento, que estava em um canto da festa. "Se ela [Larissa] chegar mais uma ver para te dar um shot, vou falar com ela", prometeu a jogadora.

Em papo com Marvvila, Key também disse que Larissa fica dando em cima de Gustavo "o tempo inteiro."

BBB 23: Key Alves reclama de Gustavo com Bruna Griphao

Key ficou boladíssima com Gustavo mexendo no joelho da Bruna, que está machucado. #BBB23pic.twitter.com/IclebkCvNN — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 9, 2023

A Key vendo a Larissa tirando foto com o Cowboy e comentando com o Black #BBB23pic.twitter.com/MU7JhGYeSF — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 9, 2023

Key: “Ela (Larissa) fica dando em cima dele o tempo inteiro.”



E a câmera focando a Larissa beijando o Fred. #BBB23



Reprodução: Globoplay



pic.twitter.com/RxQb1UCjuG — Dantas (@Dantinhas) February 9, 2023

BBB 23: Key Alves revela quem Gustavo vai vetar da Prova do Líder

Durante a festa, Key Alves e Fred Nicácio conversaram sobre a prova do líder. Na ocasião, o médico sugeriu quem Gustavo poderia vetar da disputa.

"Ele tinha que vetar Sapato", disse Nicácio. Mas Key Alves não perdeu tempo e já revelou quem o líder vai tirar da prova: "Ele vai vetar o Alface. Se tiver mais, acho que Alface e Fred".

Fred Nicácio, então, sugeriu outro nome para ser vetado: “Larissa. Ela é sempre boa de prova”, avalia o médico. “A Bruna é melhor, Larissa não”, opinou a jogadora de vôlei.

