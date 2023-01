BBB 23: Key Alves aponta interesse de Gabriel em Larissa: "Elogiando"

Durante conversa com Fred Nicácio, Key Alves afirmou que Bruna irá se decepcionar com Gabriel e ele irá se virar contra ela

Em conversa com Fred Nicácio (35) no quarto "Fundo do Mar", Key Alves (23) apontou uma possível traição de Gabriel (24).

Segundo Fred Nicácio, Bruna (23) ainda irá se decepcionar com Gabriel, e assim que isso acontecer, o brother irá se virar contra ela nas próximas semanas.

"Ele [Gabriel] pode morder o pescoço da Bruna a qualquer momento e jogar ela na berlinda", disse Fred em conversa com Key.

A sister logo afirmou a fala do fisioterapeuta e conta que ouviu Gabriel elogiando o corpo de Larissa, líder e amiga de Bruna, enquanto estavam na piscina.

"Sabe porque eu acredito nisso dai? Eu tava na piscina ontem, tomando sol e ele tava lá também. A Larissa veio na piscina, ele olhou e falou assim para mim: 'Essa aí também... nossa senhora'", iniciou ela.

"Se ele é capaz de pegar a amiga da menina que tá com ele, ele é capaz de votar também", disparou Key.

Fred concordou com a afirmação da sister, e Key ainda conta que rebateu a fala de Gabriel. "Eu ainda fiz assim: 'Mano, mas você tá pegando a Bruna', eu falei para ele. Aí ele: 'Eu tô'", narrou ela.

BBB 23: após Key Alves chamar Bruna Griphao de 'vagabunda', equipe da atriz se posiciona

A equipe de Bruna Griphao se pronunciou após a fala de Key Alves. A jogadora de vôlei chamou a atriz de vagabunda para Gustavo (27) e Cezar Black (34).

Em uma postagem com o vídeo do momento, a assessoria de Bruna escreveu: "Estamos atentos aos posicionamentos da participante Key Alves acerca da Bruna Griphao. A rivalidade faz parte do programa e por aqui concordamos que ela vai até o ponto em que as falas começam a ser falta de respeito para com o outro".