BBB 23: Key Alves abre o jogo e revela fetiche de Gustavo: ''Uma lambidinha''

Durante papo com brothers sobre sexo no BBB 23, Key Alves expõe intimidade de Gustavo e conta sobre fetiche do fazendeiro

No Quarto do Líder na madrugada desta quarta-feira, 08, alguns brothers do Quarto Fundo do Mar tiveram um papo picante sobre sexo na casa do BBB 23.

Key Alves (23), Gustavo (28), Fred Nicácio (35) e Gabriel Santana (23) conversaram sobre fetiches e a jogadora de vôlei revelou um dos desejos sexuais de seu affair no confinamento.

"A hora que catar esse homem, esquece", disse ela. "Vai destruir esse homem", brincou Nicácio. Em seguida, então, Key conta sobre o fetiche sexual do fazendeiro. Já sei que ele gosta de chupada no peito", afirmou a sister.

"Quem não? Isso aí eu amo", contou o médico. "Pô, uma lambidinha...", destacou Gustavo. "Eu gosto de banho de gato, que lambe tudo. É uma delícia. Passa a língua", completou Fred.

Key fala que não gosta de alguém lambendo seu corpo: "Eu não gosto que fique passando língua em mim, não, no corpo inteiro."

Gabriel Santana (23) também conta sobre sua preferência. "Eu tenho regiões que gosto, mas no corpo inteiro...", disse. "Dá uma agonia", opinou a sister.

Confira o momento em que Key Alves fala sobre fetiche de Gustavo:

BBB 23: Key Alves e Fred Nicácio xingam Larissa e são criticados na web

Após a eliminação de Tina do BBB 23, alguns brothers deram o que falar nas redes sociais e foram duramente criticados por comentários maldosos sobre Larissa (24) no Quarto do Líder.

Durante o papo, Gustavo e Key Alves chegaram a dizer que Larissa fica atrás do fazendeiro quando ele está tomando banho."Não é a primeira vez que peguei isso. Eu ia falar isso para você", disse a jogadora de vôlei. "Mas eu não tenho culpa, não tem como expulsar", responde Gustavo. "Vou chegar e vou ver o que ela está falando. Ela só fala quando não estou", afirmou a atleta.

"Toda vez que ia tomar banho a mulher ia lá no banheiro ficar conversando", falou cowboy. Fred Nicácio comentou que também viu a situação: "Eu via isso, antes de começar com Fred, toda vez que Caubói ia, ela passava no banheiro".

Eles continuaram falando mal de Larissa no Quarto do Líder. "Hoje, ela deu uma secada", disse Gustavo. "Que horas?", questionou Key. "Lá no sofá, a hora que eu estava assim", disse ele, com a cabeça baixa. "Está vendo que não tô louca?", disparou a jogadora, que ainda chamou a sister de "cachorra".

