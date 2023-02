BBB 23: Fred Nicácio e Key Alves detonam Larissa e são criticados na web: ''Isso é muito baixo''

Larissa é acusada de dar em cima de Gustavo e Key Alves e Fred Nicácio chamam a sister de 'piranha' e 'cachorra', recebendo críticas na web

Na madrugada desta quarta-feira, 08, após a eliminação de Tina do BBB 23, alguns brothers deram o que falar nas redes sociais e foram duramente criticados por comentários maldosos sobre Larissa (24) no Quarto do Líder.

Durante o papo, Gustavo (28) e Key Alves (23) chegaram a dizer que Larissa fica atrás do fazendeiro quando ele está tomando banho.

"Não é a primeira vez que peguei isso. Eu ia falar isso para você", disse a jogadora de vôlei. "Mas eu não tenho culpa, não tem como expulsar", responde Gustavo. "Vou chegar e vou ver o que ela está falando. Ela só fala quando não estou", afirmou a atleta."Toda vez que ia tomar banho a mulher ia lá no banheiro ficar conversando", falou cowboy. Fred Nicácio comentou que também viu a situação: "Eu via isso, antes de começar com Fred, toda vez que Caubói ia, ela passava no banheiro".

Gustavo, então, conta: "Mas até depois do Fred. Esses dias eu falei: 'Vou tomar banho', ela passou por mim, estava com toalha, ela perguntou: 'Você vai tomar banho?'. Falei: 'Vou' e ela: 'Já vou ir então'".

"Bicho, olha isso, aí ela catar as coisas dela, ficava lá olhando ele tomando banho e conversando com ele", disse Key, afirmando que isso aconteceu mais de 10 vezes no confinamento, e não somente no banheiro, mas durante festas também.

Na sequência, eles continuam falando mal de Larissa no Quarto do Líder. "Hoje, ela deu uma secada", disse Gustavo. "Que horas?", questionou Key. "Lá no sofá, a hora que eu estava assim", disse ele, com a cabeça baixa. "Está vendo que não tô louca?", disparou a jogadora.

Gabriel Santana (23), então, canta trecho da música Pura Emoção, de Chitãozinho e Xororó, para Gustavo. Em seguida, Nicácio faz uma paródia chamando a professora de Educação Física de "piranha".

Depois, Key Alves comentou que "estava sentindo cheiro de cachorra", se referindo a Larissa, por, segundo ela, olhar Gustavo. Nas redes sociais, a hashtag "Lari merece respeito" foi parar nos assuntos mais comentados no Twitter.

"Isso daqui é nojento baixo, muito baixo. Pode até não gostar de uma mulher, o que só por isso já não é normal até porque a mulher em questão nunca fez nada para eles, mas daí falar essas coisas é muito triste e decadente. LARI MERECE RESPEITO", disparou uma internauta.

O perfil oficial de Larissa compartilhou o momento e repudiou as falas dos brothers. "Durante conversa no quarto do líder, ao falarem novamente da Larissa, afirmando que a Sister fica “secando” Gustavo, as palavras “piranha” e “cachorra” foram usadas como adjetivos à Larissa. Fred N e Key, em meio aos risos, usaram essas palavras. Reafirmamos aqui nosso total repúdio a este tipo de linguajar. Além da obsessão já mais que comprovada na sister, agora precisamos lidar com isso. Não há palavras para dizer o quão tristes ficamos vendo uma mulher se referir a outra dessa forma por algo que ela criou na própria cabeça, sendo que Larissa só está agindo como age com TODOS na casa. Não é a primeira vez que o jeito da Sister é trazido como algo ruim, mas é como já dissemos: O lado triste de tratar todo mundo bem e sem maldade é que existem pessoas que vão interpretar isso da maneira que convém", escreveram os adms da sister.

Confira os xingamentos de Key Alves e Fred Nicácio para Larissa:

