BBB 23: Juliette toma atitude drástica após expulsão de Cara de Sapato

Juliette rompe relações com Cara de Sapato e toma atitude inesperada após ele ser expulso do BBB 23 em rede nacional; confira

E pegou fogo no parquinho fora do BBB 23! Na manhã desta sexta-feira, 17, Juliette (33) abriu mão do relacionamento com Cara de Sapato (33) e não pensou duas vezes antes de parar de seguir o lutador nas redes sociais após a expulsão dele em rede nacional.

A atitude da campeã do BBB 21, pegou muitos de surpresa, pois em tempos passados, Juliette e Antônio eram amigos e chegaram até mesmo a ter um affair.

A influenciadora tomou a drástica atitude após ser pressionada pelos fãs nas redes sociais. Para amenizar a situação, ela veio a público e pronunciou no Twitter: "Só queria abraçar Dania". Seguidores cobraram: "Começa dando unfollow em quem causou tudo isso, no Cara de Sapato".

Após toda reviravolta, a equipe de Cara de Sapato ainda não se manifestou para se posicionar diante da expulsão do ex-jogador. Já nas redes, Juliette preferiu manter a discrição e optou por não comentar sobre o "unfollow" que deu no colega.

Ainda na manhã de hoje Amanda (31) usou o seu Raio-X para desabafar sobre a expulsão de Cara de Sapato, além de fazer um apelo para o público fora da casa mais vigiada do Brasil.

VEJA A ATITUDE DE JULIETTE:

começa dando unfollow em quem causou tudo isso, no cara de sapato pic.twitter.com/gS2zmNwTle — ort 🇲🇽 (@augwstu) March 17, 2023

Juliette simpatiza com Alface

No início da semana,Juliette Freire, comentou sobre a estadia de Ricardo Alface na casa. Em seu Twitter, assim como grande maioria dos telespectadores, a ex-BBB gostou da permanência de Alface no reality e comentou o resultado.

"Eu sabia que era amor kkk… Você é chato, mas é gente boa. Acontece", admitiu a artista. Os internautas aprovaram a amizade dos nordestinos. "Cactos com Alface é real?", perguntaram. "Todo mundo é Alface até a Ju", escreveram outros.