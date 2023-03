BBB 23: Amanda faz apelo após expulsão de Cara de Sapato

Abalada com expulsão no BBB 23, Amanda sai em defesa de Cara de Sapato: "Um cara maravilhoso"

Amanda (31) usou o seu Raio-X da manhã desta sexta-feira, 17, para desabafar sobre a expulsão de Cara de Sapato (33), acusado de assediar a mexicana Dania Mendez (31) no BBB 23. Durante o vídeo, a médica surgiu bastante abalada e saiu em defesa do lutador, além de fazer um apelo para o público fora da casa mais vigiada do Brasil.

“Ainda estou confusa e triste com tudo que aconteceu ontem. Pedi para vocês verem o Sapato com meus olhos, mas às vezes meus olhos não enxergam tudo. Vocês viram ele aqui durante dois meses e tenho certeza que conseguiram acompanhar o quão o coração dele é grande”, Amanda abriu o coração.

Logo em seguida, ela fez um pedido: “Quero que vocês façam o que eu não consigo fazer no momento, que é segurar a mão dele nesse processo” e confessou que já sente falta do brother: “Ele já está fazendo falta, tanto ele quanto o Guimê”, relembrou o músico, que também foi expulso na noite de quinta-feira, 16, após acusação de assédio.

Para finalizar, Amanda rasgou elogios para o brother e fez mais um apelo: "É muito difícil para mim falar, porque ele é um cara maravilhoso, com valores e princípios. Olhem para ele com carinho, com o mesmo carinho que ele mesmo me olhou, quando muita gente não acreditava em mim”, desabafou.

Raio X da Amanda (17/03): pic.twitter.com/ew1nymUjj4 — thay jurídico dra amanda 🤙🏼 (@morettithayy) March 17, 2023

Amanda arruma malas de Sapato e confisca objeto:

Depois que Sapato deixou o reality, Amanda precisou arrumar as malas do brother, que foram entregues para produção. Mas durante o choque, a médica decidiu confiscar um item do brother, para ter uma recordação ao longo de sua estadia no BBB 23. Abalada, ela pegou o perfume do lutador e despejou em uma camiseta para ficar com seu cheiro.