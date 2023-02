BBB 23: Gustavo diz que esperava ganhar 10 milhões de seguidores e se surpreende com número

Após sair do BBB 23, caubói Gustavo avaliou algumas cenas que protagonizou e o número de seguidores nas redes

Parece que o caubói Gustavonão ficou muito feliz com o número de seguidores que atingiu durante sua participação no Big Brother 23. Isso porque ele esperava chegar a marca de 10 milhões.

No Bate-Papo BBB, apresentado por Vivian Amorim e Patrícia Ramos, o caubói viu algumas cenas que protagonizou e falou sobre os frutos que esperava colher do reality.

Antes do programa, Gustavo tinha 237 mil seguidores no Instagram e 105,5 mil no Tiktok. "Quando eu sair do BBB, eu espero, com a graça de Deus, chegar nos 10 milhões de seguidores", disse ele em um vídeo antes de entrar na casa. Já no bate-papo ele disse acreditar que alcançou 3 ou 4 milhões.

No telão, apareceu o resultado: 1,3 milhão. "Tudo certo. A vida continua", disse ele.

GUSTAVO ACHOU QUE IA SAIR DO PROGRAMA COM 10M DE SEGUIDORES KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ELE SAINDO COM 1,3M

pic.twitter.com/1cjETxu67J — barbie (@barbiecomentaa) February 26, 2023

Rejeição e ciúme de Key Alves

No programa, as apresentadoras ainda falaram sobre a rejeição de Gustavo (71,7%), que só ficou atrás de Paula (72,5%). Ele não pareceu ficar muito impactado com o número e disse que achou "normal".

A reação do Gustavo vendo a % que saiu do programa #BBB23pic.twitter.com/3AIbwe7L7D — Dantas (@Dantinhas) February 26, 2023

O caubói também comentou sobre ciume da Key Alves de Larissa com caubói e as apresentadoras disseram que ele havia jogado lenha na fogueira. "Eu não via maldade [na Larissa], mas aí ela começou a falar, falar, falar. Primeiro eu queria zoar com ela [Key Alves], mas acabava piorando", disse rindo.