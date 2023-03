BBB 23: Gabriel Santana reclama da comida do reality: 'Incomodar demais'

Gabriel Santana reclama do sabor da comida do BBB 23 em novo vídeo após passar várias semanas na Xepa

O ator Gabriel Santana surpreendeu com um desabafo sobre a convivência no BBB 23, da Globo. No vídeo do Raio-X desta quinta-feira, 9, o artista contou que está cansado de comer na Xepa e reclamou do sabor da comida do reality show.

"A comida da Xepa está ficando difícil, não sei quantas semanas seguidas eu estou na Xepa, mas o sabor da comida da Xepa já está começando a me incomodar demais", disse ele.

Então, Gabriel mudou de assunto e desabafou sobre a hora de votar em um paredão. "Independente disso, o game está cada vez mais difícil por opções de voto, por saber em quem eu voto e quem eu não voto, por saber as motivações e saber que as pessoas estão começando a votar cada vez mais em pessoas que eu não estou querendo votar", afirmou.

No raio-x de hoje(09.03), Biel falou sobre a xepa e que ele espera sair de lá. Ele ainda falou um pouco sobre game e sobre votar em pessoas que não tá querendo votar #TeamBiel#BBB23#RedeBBB



Reprodução: Tv Globo/Globoplay/BBB pic.twitter.com/WWxKUJlr7P — Gabriel Santana 🪰 (@GabrielSantana) March 9, 2023

Gabriel Santana fala sobre o seu jogo no BBB 23

Em uma conversa no BBB 23, Gabriel Santana contou para Cara de Sapato que vai mudar sua estratégia de jogo. "Eu falei: 'se pra vocês o que importa é o meu voto, essa semana vocês têm e eu vou dar esse voto por lealdade a tudo que a gente já viveu junto, a vocês já terem me salvado, a eu já ter salvado vocês. Mas a partir de semana que vem, que é essa semana que vai entrar agora, não jogo mais em grupo, eu voto sozinho, se quiserem acompanhar, acompanhe. Se não quiserem, problema é de vocês'", revelou o artista.

Por fim, ele disse: "Quero sair daqui com a cabeça muito tranquila, muito em paz... De verdade, eu estou jogando sozinho, real".