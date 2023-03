BBB 23: Gabriel Santana define nova estratégia de jogo: "Jogando sozinho"

Em conversa com Cara de Sapato, o ator Gabriel Santana revelou para o lutador que não vai mais jogar em grupo

Na tarde desta terça-feira, 7, Gabriel Santana revelou para Cara de Sapato sua nova estratégia de jogo no BBB 23.

Após os integrantes do Quarto Deserto brigarem, o ator conversou com o lutador de MMA sobre a competição e revelou que desde as primeiras semanas do reality estava jogando em grupo, combinando votos para escapar do paredão e ajudar seus aliados, mas a partir de agora pretende jogar sozinho.

"Eu falei: 'se pra vocês o que importa é o meu voto, essa semana vocês têm e eu vou dar esse voto por lealdade a tudo que a gente já viveu junto, a vocês já terem me salvado, a eu já ter salvado vocês. Mas a partir de semana que vem, que é essa semana que vai entrar agora, não jogo mais em grupo, eu voto sozinho, se quiserem acompanhar, acompanhe. Se não quiserem, problema é de vocês'", revelou o artista.

Depois, Gabriel ainda disse para Cara de Sapato que mesmo que esteja correndo risco de ir para o paredão, ou que os outros participantes não concordem com ele, pretende seguir essa estratégia de jogo. "Quero sair daqui com a cabeça muito tranquila, muito em paz... De verdade, eu estou jogando sozinho, real", ressaltou o ator.

Gabriel critica Sarah Aline

Gabriel Santana e Sarah Aline se desentenderam quando conversavam sobre correrem o risco de serem votados no paredão.

O ator afirmou que a sister não conta para eles sobre as informações que chegam até ela por meio de Ricardo e afirma que, se a psicóloga disser que corre risco de cair no paredão mas não revelar os motivos, ele não tem porque acreditar que ela está falando a verdade.

"A partir do momento que eu trago pra vocês coisas que foram faladas, fatos, aí a configuração muda", justificou ele. "Mas o que isso vai mudar? Sendo muito sincera. A gente já sabe que vai ser um da gente. A gente não tem o que fazer", rebateu ela.

