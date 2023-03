BBB 23: Gabriel Santana reclama que Sarah Aline sempre o interrompe: "Grossa e reativa"

Gabriel Santana estava conversando com Sarah Aline na cozinha sobre a configuração do próximo paredão

O papo entre Gabriel Santana, Marvvila e Sarah Aline continuou na cozinha da Xepa do BBB 23. Eles falaram sobre o risco de serem votados no paredão, mas, durante a conversa, se desentenderam, e o ator disse que a psicóloga estava sendo grosseira.

Gabriel Santana disse que Sarah Aline não conversa com eles sobre as informações que chegam até ela por meio de Ricardo e afirma que, se a sister disser que corre risco de cair no paredão mas não revelar os motivos, ele não tem porque acreditar que ela está falando a verdade.

"A partir do momento que eu trago pra vocês coisas que foram faladas, fatos, aí a configuração muda", ele justificou. "Mas o que isso vai mudar? Sendo muito sincera. A gente já sabe que vai ser um da gente. A gente não tem o que fazer", respondeu a psicóloga.

Entenda o conflito entre Gabriel Santana e Sarah Aline

Os três se desentenderam, e Sarah Aline tentou explicar o seu ponto de vista. Ela disse que não estava atacando os dois com a pergunta, apenas questionando o que pode ser feito para mudar a configuração do jogo.

Marvvila repreendeu a sister, que se exaltou: "Se essa não é a pergunta, eu retiro a pergunta. Esquece. Ninguém perguntou isso. Vamos continuar falando sobre os fatos. A gente já sabe que nós três somos opções, eu só perguntei o que vocês acham que a gente pode fazer. Se a conversa não é sobre o que a gente pode fazer, eu não estou entendendo sobre o que é", rebateu a psicóloga.

Sarah Aline continuou se justificando, e Gabriel Santana se levantou da mesa. "A resposta que eu te digo é: você está sendo extremamente grossa, sim, e eu estou falando tranquilo. Em nenhum momento exaltei a minha voz", disse o ator.

A sister o interrompeu, mas Gabriel tomou a palavra novamente: "A partir do momento que eu acho que você está sendo extremamente grossa e eu não quero levar essa conversa pra esse assunto, eu vou dormir, e amanhã a gente conversa".