BBB 23: Gabriel e Larissa discutem pelo Poder Curinga: "Você não está na mira"

Em conversa no Quarto Deserto, Gabriel, Larrissa e outros brothers discutira sobre as estratégias de jogo

Nesta sexta-feira, 27, Gabriel e Larissa discutiram pelo Poder Curinga. Em conversa com Cara de Sapato, Fred e Tina no Quarto Deserto do BBB 23, os brothers opinaram sobre a forma que o grupo deveria usar o benefício.

"Eu não sei se é interessante a gente usar nosso dinheiro para isso", disse a professora de Educação Física. Gabriel discordou da sister: "Porque você não está na mira", rebateu. Ela respondeu: "Porque, por exemplo, o Cristian vai contra golpear eu ou você, aí o que vai acontecer: se ele me contragolpear e ele vai lá e veta, aí ele vai lá e colocar você (apontando para Fred). É melhor a gente usar isso semana que vem", alertou.

Inconformado, Gabriel seguiu discordando de Larissa. "Eu, a Tina e a Bruna estamos na Xepa. Nós não usamos esse dinheiro que ele não deu para a nós, entendeu? A gente fez um combinado, agora não vai comprar o poder do veto", disparou. "Vai na semana que vem", falou a morena. "E se eu não estiver aqui na semana que vem? Um bagulho é falado e depois muda", questionou o rapaz.

O modelo, então, saí do quarto chateado e a professora de Educação Física fala com Cara de Sapato, o novo líder da semana. "Eles estão na Xepa e estão achando ruim porque não têm, então vai comprar também. E aí tu que fica com esse poder (Cara de Sapato), porque o Gabriel está chateado porque ele está na Xepa e não adianta nada dar esse dinheiro no mercado porque eles não estão lá", afirmou.

Tina concorda com a colega: "Eu também estou na Xepa e na semana passada a gente combinou junto o Poder Curinga tanto que eu não dei para as compras porque tinha que fazer o lance", falou ela. Larissa completa: "A gente combinou de você dar o lance (Cara de Sapato), não sei porque ele (MC Guimê) deu também."

Cara de Sapato ganha o Poder Curinga

Após conquistar a liderança, Antonio Cara de Sapato Jr.garantiu mais um poder na formação do paredão de domingo, 29. O lutador de MMA arrematou o Poder Curinga desta semana no confinamento e terá direito a vetar uma das indicações da casa na segunda berlinda do reality show.

"Parabéns, Antonio! Você arrematou o Poder Curinga da semana: um veto no Paredão", dizia a mensagem na tela da sala. O atleta ganhou o poder através de uma aposta com estalecas feita no confessionário durante o Raio-X na manhã desta sexta-feira, 27. A disputa estava entre ele e MC Guimê.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!