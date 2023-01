BBB 23: Líder da semana, Cara de Sapato garante o Poder Curinga

Antonio Cara de Sapato Jr. ganha o 'Poder Curinga' da semana e garante mais um privilégio na formação do próximo paredão do BBB 23

Após conquistar a liderança na noite de quinta-feira, 26, na casa do BBB 23, Antonio Cara de Sapato Jr. (32), garantiu mais um poder na formação do paredão de domingo, 29.

O lutador de MMA arrematou o Poder Curinga desta semana no confinamento e terá direito a vetar uma das indicações da casa na segunda berlinda do reality show. Ele vai poder, se quiser, tirar um dos indicados da casa do paredão. No lugar desse participante salvo, entra o terceiro mais votado.

"Parabéns, Antonio! Você arrematou o Poder Curinga da semana: um veto no Paredão", dizia a mensagem na tela da sala.

O poder foi adquirido por Cara de Sapato por meio de uma aposta com estalecas feita no confessionário durante o Raio-X na manhã desta sexta-feira, 27. A disputa estava entre ele e MC Guimê.

Em conversa com Cara de Sapato e Fred sobre o Poder Curinga mais cedo, Guimê disse que corre o risco de ir para esse paredão. "Por isso eu quis arriscar. Se eu vetar o Gabriel é a mesma coisa que colocar o meu na reta. Posso vetar a Tina, pode ser um bom veto".

Fred discorda. "Se vetar a Tina, dependendo de quem for vai o Alface, veta Alface, vai eu, veta eu... vai espalhar para alguém, porque tem muita opção. Se na conta desse para fechar até para ir alguém do lado de lá, para eles terem que votar entre si, aí seria o ideal. Mas não tem como", comentou o ex de Bianca Andrade.

BBB 23: Cara de Sapato fala sobre opções de voto para o paredão

Após vencer a Prova do Líder, Antonio 'Cara de Sapato' Jr. conversou com brothers as opções de voto para o próximo paredão do BBB 23. No Quarto do Líder, o lutador analisou como será formada a berlinda em papo com Fred (33) e Larissa (24).

"O mais votado na casa vai ser o Gabriel. O Bate-Volta seria Tina, Gabriel e [Cezar] Black", disse Fred. "Se tiver Bate-Volta e se ele [Cara de Sapato] colocar o Black. Daí ele contragolpeia a Tina. Não é isso?", questionou a sister. O youtuber especulou como deve ser a dinâmica do paredão. "Acho que só vai ter contragolpe. Quem teve o contragolpe? O mais votado da casa, né? Então, a indicação de vocês foi Caubói e Key e eles não tiveram contragolpe", recordou.

"Vai ser a indicação do Papato no Cristian ou Black", comentou o influenciador. O líder da semana, então, justificou: "Eu prefiro indicar o Cristian pelo início do jogo."

