BBB 23: Gabi Martins defende Amanda Meirelles na polêmica do estado civil: "Muito fofa"

"Que ex-sogra desnecessária. Vai ser feliz mesmo, Amanda", desejou Gabi Martins

Gabi Martins (26) defendeu Amanda Meirelles (31) nas redes sociais após tomar conhecimento da polêmica que envolve a participante do BBB 23.

Amanda entrou no reality afirmando estar solteira. Sua ex-sogra então se pronunciou e disse que a sister teria mentido sobre seu estado civil. Ela compartilhou fotos da participante com um rapaz.

"A Amanda é muito fofa. E que ex-sogra desnecessária, a parte que o filho traiu não conta, né? Vai ser feliz mesmo, Amandinha", escreveu Gabi.

A médica intensivista disse ter terminado o relacionamento com Felipe Weiber após descobrir traições pela internet poucos dias antes de entrar no programa da Rede Globo.

“A gente estava beleza, mas aí o que aconteceu? Uma vizinha dele fez um fake e começou a me mandar mensagem [falando] que ele ficava com outras meninas. Eu mostrei pra ele e ele disse: ‘Não, lógico que não fico não, nada a ver'”, ela revelou.

“Depois, eu recebi todas as conversas. Enquanto ele estava comigo, ele ficava com ela, chamando ela de ‘amor’. E eu fiquei chateada. Mas ele me deu a minha filha, a minha cachorrinha”, contou ainda.

BBB 23: Equipe de Amanda sai em defesa da sister: "Inverdades"

A equipe de Amanda Meirelles decidiu se pronunciar sobre os rumores de que ela estaria com um relacionamento sério fora do confinamento. Os rumores começaram a surgir depois que Leo Dias, do site Metrópoles, informou que ela estaria comprometida com um médico fora do programa e teria dito no reality show que está solteira. Porém, a equipe dela informou que ela está, sim, solteira.

"Viemos por meio desta reforçar a informação de que a participante do BBB23 Amanda Meirelles está solteira. Com intuito claro de prejudicar nossa sister no jogo, algumas pessoas divulgaram inverdades a respeito dela, mas ela inclusive já detalhou os motivos do término do relacionamento para os colegas de confinamento", informaram.