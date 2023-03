BBB 23: Fred Nicácio volta a cruzar os dedos durante uma conversa

Confinado na Casa do Reencontro, Fred Nicácio repete gesto de proteção em nova conversa no BBB 23 e o gesto chama a atenção

Na madrugada desta quarta-feira, 22, Fred Nicácio repetiu o seu gesto de cruzar os dedos durante uma conversa com outros participantes. Desta vez, ele cruzou os dedos da mão enquanto conversava com Marília na Casa do Reencontro, que é onde os ex-BBBs estão confinados para a repescagem do programa.

Na conversa, Marília fala sobre como foi a relação deles dentro do confinamento. “Fiquei magoada, muito entristecida com o que eu vi... Por isso, que eu acho válido a gente conversar. Não é porque eu fiquei triste que eu te deseje mal”, disse ela, e completou: “Eu não puxei mutirão contra você. O que eu fiz foi uma brincadeira, que eu fiz desde o dia que eu saí do programa. Eu publiquei o Marília Sensitiva. Mas aquilo não é puxa mutirão. Puxei para o Gabriel, para a Paula... Mesmo triste, eu não puxei para você, eu me isentei”.

Enquanto isso, Fred ficou com os dedos cruzados. Ele ainda disse que não entendeu o motivo da conversa deles, e Marília contou que só não queria deixar um climão no reencontro.

Fred Nicácio já explicou o significado dos dedos cruzados

Quando estava confinado na casa do BBB 23, Fred Nicácio cruzou os dedos em uma conversa com Cristian. Após ser eliminado, ele explicou o gesto durante o café da manhã com Ana Maria Braga. Ele contou que o gestou foi uma proteção para si mesmo.

“Eu me protegi mesmo contra o ataque espíritual que ele estava fazendo ali para mim. Aquela historinha de que poderia ser qualquer pessoa, mentira, história. Uma pessoa que demonstrou tanta falsidade, tanta periculosidade, tanta armação, jamais que ele iria me ganhar naquele papinho furado. Eu já estava vacinado contra ele", disse ele.

E completou: "E ali eu não vou deixar de apertar a mão dele, porque seria uma falta grande para mim e uma coisa que eu não faço é transformar o vilão em vítima, isso eu não faço. Eu apertei a mão dele, mas eu me protegi como eu sei. Mandinga, coisa que os meus mais velhos me ensinaram, que funciona”.