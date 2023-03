BBB 23: Fred Nicácio e Paula revelam alvos caso vençam a repescagem

Confinados na Casa do Reencontro, Fred Nicácio e Paula falaram sobre seus alvos caso voltem para o reality

Na madrugada desta quinta-feira, 23, Fred e Paula conversaram na Casa do Reencontro do BBB 23 sobre suas trajetórias no reality show.

Durante o bate-papo, o médico relembrou sua relação com Domitila Barros e a biomédica falou sobre sua proximidade com Ricardo.

A conversa seguiu, e Nicácio questionou a sister sobre a possível volta dos dois para a casa após a repescagem. "Se voltar você e eu, como é que a gente vai fazer?", perguntou ele, apontando que Paula é próxima dos integrantes do Quarto Deserto, onde ele tem alvos. "Minha afinidade hoje do Quarto Deserto chama-se Amanda e Aline. Eu amo a Bruna, mas com a configuração que a gente viu, é de honra", respondeu a biomédica.

O brother, então, contou que a atriz é seu primeiro alvo caso ele vença a repescagem. "A Bruna é meu primeiro alvo. Se eu voltar pra lá, é o meu primeiro alvo", garantiu ele, que teve alguns conflitos com a sister enquanto estava no reality, inclusive, ele foi eliminado no paredão em que foi indicado por ela.

Paula aproveitou para revelar que seu alvo é Cezar Black. "Talvez isso mude, mas eu preciso falar tudo o que tá aqui pro Cezar Black", contou.

Sister expõe que está magoada com brothers

Enquanto conversava com Cristian, Paula confessou que ficou magoada com alguns brothers. A biomédica revelou que pretende resolver algumas questões com Key Alves e Cezar Black, já que gostava muito deles, mas acabou ficando chateada com algumas atitudes.

"Me magoou, me doeu muito. Principalmente, porque eu gostava dele mesmo", afirmou ela, que em seguida falou da jogadora de vôlei. "Queria ser amiga dela, queria muito...Então me magoou. A Key e o Black e você, mas a gente já conversou e o Gustavo também", finalizou.

