BBB 23: Paula confessa que está magoada com brothers: "Queria ser amiga"

Na Casa do Reencontro, Paula revelou para Cristian que está magoada com alguns brothers do BBB 23

Paula conversou com Cristian na Casa do Reencontro do BBB 23, e confessou para o colega de confinamento que ficou magoada com alguns brothers.

A biomédica revelou que pretende resolver algumas questões com Key Alves e Cezar Black, já que gostava muito deles, mas acabou ficando chateada com algumas atitudes deles.

"Me magoou, me doeu muito. Principalmente, porque eu gostava dele mesmo", confessou ela, dizendo que doía ter que votar no enfermeiro quando estava na casa do BBB 23, devido a dinâmica de grupo.

"Gostava mesmo dele. Gostava, achava ele fora da caixinha. E vendo daqui de fora, ele é real fora da caixinha", afirmou a sister. Ao ouvir o desabafo da colega, Cristian concordou e afirmou que Black é realmente fora da caixa.

Em seguida, Paula também falou sobre a mágoa que tem com Key. Ela explicou que tentava se aproximar da jogadora de vôlei, pois queria ser sua amiga. "Queria ser amiga dela, queria muito...Então me magoou. A Key e o Black e você, mas a gente já conversou e o Gustavo também", finalizou.

Paula revela que Gustavo falou mal de Key

Na Casa do Reencontro, Paula decidiu expor para alguns colegas de confinamento uma conversa que teve com Gustavo após o brother ser eliminado do reality show. Durante um bate-papo com Fred Nicácio, Gabriel e Larissa, a biomédica contou que saiu para jantar com o fazendeiro e ele começou a falar mal de Key Alves, com quem viveu um affair no programa.

"Das coisas que ele falou no jantar eu falei assim: 'não, ele vai separar dela'. Quando ela chegou aqui fora [após a eliminação]... No jantar, eu também achei, das coisas que ele falou lá, eu falei: 'vão separar'", contou a sister. "Amor, ele come aqui, na mão dela", comentou Nicácio.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!