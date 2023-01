BBB 23: Fred diz que só teve o filho Cris por conta do Big brother

Fred e Bianca Andrade devem ao BBB o nascimento do filho Cris, segundo afirmou brother

O brother Fred falou sobre sua relação com Bianca Andrade e o nascimento de Cris enquanto lavava a louça com Bruna Griphao. Sempre falando com muito carinho da ex-namorada, relembrou as idas e vindas do casal.

A atriz falava com o aliado sobre a mãe e o pai de Cris terem ido pro BBB e o quão legal isso era. Ele então, explicou: “A real é que a gente só tem o Cris por causa do BBB porque antes a gente teve idas e vindas. A gente estava muito distante quando ela veio para o BBB. Eu desencanei e deixei quieto. Ela tava namorando outro. Mas eu fiquei apreensivo de vê-la 24h por dia e pensei ‘nem vou assistir’. Não aguentei, né?!”.

A loira, então, quis entender qual era o relacionamento deles: "Mas, vocês tinham um negócio?". Ele disse que sim.

“Tinha um negócio. Já tínhamos ido e vindo milhares de vezes, mas a gente não tinha nada. Ela tava namorando outro cara, aí foi quando deu ruim para ela aqui e ele terminou. Eu achei muito da hora a postura dela e falei ‘é essa mina mesmo que eu conheço’ e foi quando voltamos a nos falar”, afirmou.

Quando os dois se separaram, Fred contou que cortou uma das cantoras que gostava de sua playlist: “Fiquei um tempo sem ouvir Ludmila porque me lembrava muito da Bianca. Ela sabe já. E no DVD ela tá. Queria superar, esquecer e ainda além de lembrar ainda tinha que ver”.

Veja momento em que Fred fala de Bianca Andrade: