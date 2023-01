BBB23: Fred revela se tem possibilidade de beijar Larissa

Youtuber Fred Desimpedidos fala sobre a possibilidade de beijar Larissa no confinamento

Nesta quinta-feira, 26, o youtuber e influenciador Fred, do canal Desimpedidos, pensou um pouco sobre as chances que tem de beijar a personal trainer Larissa Santos no confinamento de Big Brother Brasil 23.

Na parte de fora da casa mais vigiada do Brasil, enquanto conversava com a sister Marvvila, ela revelou que achava que ele e Larissa iriam ficar durante as Festa dos Líderes. Já o jornalista, negou: “Não, mano. A gente não passou nem perto disso”, revelou.

“Achei que ia rolar um beijo Gabriel [Santana] e Paula e você e Lari. Gabrielzinho e Paula foram quase, você e a Larissa...", continuou a cantora. “A aula estava doidaça falando do ex (...). O bichinho [Gabriel] se transforma, não é? Na cachaça se transforma. Fica um danadinho, deixa ele moscando na minha para ver”, completou Fred.

“Eu acho muito engraçado isso. Quando eu assistia ao Big Brother, tipo ter alguém falando da pessoa e a pessoa aparece”, brincou Fred, rindo, pois Larissa passou perto do jornalista e da cantora bem na hora.

“Eu tenho muita amiga mulher na vida. Eu sou grudento mesmo, eu abraço, fico junto, danço. A minha amizade com ela é igual com você, mas a diferença é que nós estamos do mesmo lado do jogo. As minhas ideias de jogo batem muito com as dela. É por isso que a gente fica bem junto”, continuou Fred.

“Ah tá! Mas ela é maior gata., achei que ia…”, exclamou a cantora. “Ela é gata pra c*ralho. Mas, quando eu estou na vida normal, eu sinto quando alguém está dando mole, mas aqui [zero]...”, completou o youtuber.

Key detona MC Guimê

Key Alves decidiu alfinetar o funkeiro Mc Guimê nesta quinta-feira, 26. Ela confessou que achava o cantor uma pessoa forte no confinamento, mas acabou mudando sua visão quando ele ficou ao lado de Gabriel Tavares em meio às polêmicas dele com a atriz Bruna Griphao.

"O Gabriel fez tanta merda que é muito difícil quem colar com ele andar certinho. Faz merda junto. O Guimê, que eu achava um cara muito forte lá fora, um cara que poderia ir para a final... Ele cagou andando com o Gabriel. Ele tava gritando que todo mundo sabia que o Gabriel tava brincando quando falou aquilo [sobre 'dar uma cotovelada em Bruna'], mas o Tadeu falou que isso não é brincadeira. Ele assumiu o B.O. do Gabriel. Pra um cara ídolo igual ao Guimê, é zoado, cara, é muito zoado", pontuou a jogadora sobre o recado de Tadeu Schmidt sobre o relacionamento tóxico que o modelo estava vivendo com a atriz.