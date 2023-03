BBB 23: Fred conclui que Amanda não é prioridade do grupo: "Muito embaixo na lista"

Fred também opina que os problemas de Amanda no BBB 23 estão "sempre em cima dos enredos do Sapato"

Na cozinha do VIP, Fred, Larissa e Bruna Griphao conversaram sobre os últimos acontecimentos envolvendo os aliados do quarto Deserto.

Além disso, opinaram sobre o posicionamento de Ricardo, fizeram comentários sobre Amanda ser prioridade apenas de Cara de Sapato e finalizaram a conversa em um papo sobre votos.

Bruna Griphao relembrou a discussão envolvendo Ricardo e deu sua opinião: "Eu acho que ele errou no lance dele ter omitido do grupo, de ser um trato".

Em seguida, ela comparou a relação do brother com Sarah Aline e disse que é diferente. "É um afeto que a gente sabe que vocês construíram e que a gente vê. O lance do cowboy foi um lance que ele omitiu, entendeu?", comentou a sister.

"Isso na época em que estávamos jogando juntos", alertou Larissa. "Exato, não é só omissão, é o ato", reforçou Fred.

Na sequência, Larissa perguntou a opinião dos dois sobre a conversa que eles tiveram mais cedo. "Honestamente, só quem está preocupada é a Amanda", disse Fred.

Eles falaram brevemente sobre votos, e abaixaram o tom da conversa quando perceberam que Marvvila e Gabriel Santana estavam passando pela cozinha.

Quando os dois deixaram o campo de visão dos aliados, Fred concluiu o raciocínio: "É que a Amanda é prioridade só do Sapato, das outras pessoas ela vai estar muito embaixo na lista. E ela fica nessa ânsia de querer se posicionar. Porque, antes, eu achava que ela nem tinha... os problemas dela eram sempre em cima dos enredos do Sapato, o que é preocupante".

Larissa opinou que eles não devem anular os sentimentos da sister e disse que é importante escutá-la. Eles seguiram no papo sobre jogo.

Fred conversa com brothers e sisters sobre opção de voto

"Eu sei que a estratégia do jogo é colocar a Marvvila, mas a estratégia do jogo não pode falar mais do que a minha coerência, do meu voto", afirmou Bruna Griphao.

"Se tu não for na Sarah, nem na Domitila, por exemplo, ia sobrar o Cezar pra votar e mesmo assim, aí todo mundo vai votar nela", comentou Larissa.

Fred, então, lembrou o papo que rolou entre eles mais cedo e disse que não vai indicar Domitila Barros para a berlinda.