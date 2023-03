BBB 23: Cara de Sapato fala sobre prioridades dentro e fora do grupo: "Fica conflituoso"

Cara de Sapato examina o jogo e analisa preferências entre os brothers

Ainda durante o papo no quarto Deserto, Cara de Sapato analisou as prioridades dos brothers no BBB 23, com Amanda.

Para ele, em algumas situações, ficam difíceis as escolhas dos aliados em não votar em participantes de outro grupo.

"Eu não consigo meio que ficar em cima do muro, do tipo, 'não, mas se for assim, eu vou jogar meio aqui e meio ali'. Isso fica muito conflituoso, fica muito confuso pra quem não está nessa situação", disse.

O lutador de MMA relembrou quando Gustavo era sua prioridade no jogo e explicou que, por isso, decidiu votar de acordo com sua individualidade e não escolher ficar em um lado do grupo.

"Se é pra jogar em grupo, a gente joga em grupo. Se é pra jogar com a individualidade, a gente joga com a individualidade", opina Cara de Sapato.

"Eu não queria ficar nessa situação, de ficar meio que pendendo pra um lado, pendendo pro outro, aí depende da pessoa do grupo. Isso daí vai acabar sendo conflituoso", explica o atleta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

BBB 23: MC Guimê abre o jogo com Cara de Sapato: "Temos um embate"

Em uma conversa entre MC Guimê, Ricardo e Cara de Sapato, o cantor comentou com o lutador que vai chegar um momento do jogo em que eles precisarão votar de uma forma "cada um por si".

Cara de Sapato disse que "pode ser" e que é algo normal no jogo. “Não é sobre desrespeitar ou não gostar, mas é que o jogo está chegando nessa situação. Vai acontecer isso”, acrescentou o cantor.

O cantor pontuou que Cara de Sapato "fechava" com Gustavo e não com ele. “Chegou um momento em que você acreditou mais nele do que em mim”, lembrou o MC.

Ricardo, então, afirmou que, se precisar votar entre Sarah Aline e Cara de Sapato, ele prefere proteger a psicóloga, que segundo ele, é uma pessoa que quer na final do programa.