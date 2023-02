BBB 23: Durante festa, Gabriel Santana se incomoda com atitude de Paula e revela motivo para a sister

Gabriel Santana ficou ofendido com fala de Paula durante a festa no BBB 23, e os dois conversaram sobre o assunto na sala

A madrugada desta quinta-feira, 2, foi de festa no BBB 23! Porém, um momento desconfortável fez com que Gabriel Santana e Paula parassem para conversar na sala.

Durante a festa, Paula chamou Gabriel de gay, sabendo que ele é bissexual. No primeiro dia de reality, ele se apresentou aos brothers como bissexual.

“Eu quero saber se você não gostou da brincadeira. Você me desculpa, porque é uma brincadeira que eu tenho com os meus amigos. Mas se feri seu coração, me desculpa”, começou dizendo a participante que entrou no programa pela Casa de Vidro.

“Eu não levei para o coração. Posso me abrir com você e falar por que eu não gostei”, respondeu o ator. E Paula fez questão: “Eu quero saber”.

Gabriel então revelou que não havia se assumido bissexual antes de entrar no BBB: “Até eu entrar no programa, eu não era assumido bissexual. Eu me assumi aqui dentro”.

Surpresa, Paula perguntou se o brother estava falando sério, e ele confirmou: “Sim! E a bissexualidade masculina é muito invisibilizada”.

A sister, que identifica como heterossexual, comentou um pouco sobre os preconceitos enfrentados pela comunidade bissexual: “Eu fiquei sabendo que dentro do mundo de vocês, vocês são muito julgados. Tanto homens, quanto mulheres”.

O ator que trabalhou na novela Chiquititas desabafou sobre o preconceito sofrido: “Eu sinto pouco. Mas no trato com as pessoas que não são da comunidade, para homens eu sou sempre a ‘bichinha’. Eles vão me tratar como o amigo gay e as mulheres vão me tratar como a amiga gay. As mulheres sempre tem essa intimidade comigo e eu falo: ‘Eu não quero ter essa intimidade porque tenho tesão em você’”.

Beijão!

Ainda na festa, Key Alves e Gustavo protagonizaram um beijão que viralizou nas redes sociais. O vídeo do casal tendo um momento apaixonado na sala viralizou no Twitter.

“Gente, passei até mal aqui”, disse um internauta reagindo ao vídeo. “Que delícia”, declarou outro.