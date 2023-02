BBB 23: Vídeo de beijão de Gustavo e Key Alves repercute nas redes sociais

Gustavo e Key Alves trocam beijão apaixonado no BBB 23 e os fãs compartilham o vídeo ousado

Durante a convivência na casa do BBB 23, Gustavo e Key Alves viveram um momento apaixonado que foi registrado pelas câmeras do reality show. Os dois trocaram um beijão apaixonado e a imagem repercutiu nas redes sociais .

O vídeo do beijo foi compartilhado no Twitter e gerou vários comentários dos fãs. “Gente, passei até mal aqui”, disse um internauta. “Que delícia”, declarou outro.

Gustavo e Key estão vivendo um relacionamento desde o início do Big Brother Brasil. Os dois entraram na atração acorrentados e como uma dupla e logo começaram a viver a relação íntima.

Na madrugada desta quinta-feira, 2, os dois agitaram o edredom do quarto. Após a festa, eles trocaram carinhos embaixo do edredom.

Assista ao vídeo de Gustavo e Key Alves:

Key Alves diz se quer namorar após o BBB 23

Em conversa com Fred Nicácio, Key Alves contou que não tem planos de namorar após o BBB 23. "Ai, não sei se tenho intenção de namorar quando sair daqui, não... Do fundo do meu coração, não tenho", disse ela, que complementou: "Na hora que nós sairmos daqui vai ser tanto trabalho, tanto trabalho, que eu penso nisso, entendeu?".

Então, Fred contou que ela e Gustavo podem pensar em fazer trabalhos juntos. "Mas vocês podem trabalhar muito juntos saindo daqui. Isso é uma coisa que vocês têm que pensar profissionalmente sabe? Como uma dupla", avaliou ele. "Depois, naturalmente, vocês vão entender como vai ficar essa relação", disse ainda.