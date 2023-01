BBB 23: Durante almoço do Anjo, Ricardo deixa sister em saia justa

No almoço do Anjo, Ricardo perguntou para Sarah Aline em quem o Quarto Fundo do Mar iria votar para colocar no Paredão

Neste domingo, 29, o clima de formação de Paredão tomou conta da casa mais vigiada do Brasil. Até mesmo durante o almoço do Anjo foi impossível fugir da conversa.

O Anjo da semana, Ricardo, chamou as sisters Bruna Griphao, Sarah Aline e Tina para almoçarem com ele.

No começo, o grupo evitou de falar sobre jogo. “Vamos falar depois”, pediu Tina. “Eu posso mandar bala aqui”, disse Ricardo em um primeiro momento. Porém, após olhar para Sarah Aline que é a única do grupo formado pelo Quarto Fundo do Mar que estava no almoço, Ricardo mudou de ideia: “Não, não posso mandar bala”.

Após um silêncio, o Anjo mudou de ideia e finalmente fez uma pergunta para Sarah: “Quem seu grupo vai colocar no Paredão?”. Após as perguntas, as sisters riram. “Você acha que ela vai falar?”, disse Bruna.

Rápida, Sarah brincou com Ricardo: “Você”. Porém, Bruna e Ricardo concordaram que o voto do Fundo do Mar seria para Gabriel.

Depois do momento um tanto constrangedor, Ricardo se justificou: “Eu fico pensando, porque a gente não sabe quem vai pelo Líder. A gente não sabe. Eu não sei, e não dá para eu saber quem eu posso dar o Anjo”.

Sarah tentou ajudar o brother: “O Anjo, óbvio tem que ser uma parada estratégica, como com quem você está jogando e como você está jogando. Mas também tem que ser uma decisão sua”.

Por fim, Ricardo revelou estar com medo de imunizar algum participante com o poder do Anjo porque isso poderia significar que ele estaria na reta, já que, imunizando alguém que seria opção de voto para algum participante, ele se tornaria alvo. “Eu me boto na reta”, desabafou.

Exposto!

Ainda neste domingo, Fred Nicácio comentou com o influenciador Fred do canal Desimpedidos sobre o que Gabriel falou sobre ele.

"Ele começou a queimar seu filme, isso é típico de quem falou que ia fazer e fez. A grande birra dessa pessoa comigo é que eu tiro a máscara, percebi logo cedo. Por isso eu já expus, não gosto de papo torto", disse.