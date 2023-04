BBB 23: Domitila fala sobre o namorado e revela por que escondeu a identidade dele

Eliminada do BBB 23, Domitila Barros explica motivo de não ter revelado quem é o namorado e diverte ao compará-lo com o cantor Dilsinho

Domitila Barros (38) foi a eliminada no décimo sexto paredão do BBB 23 na noite de terça-feira, 18, em disputa contra Amanda (32) e Larissa (24). Ao deixar a casa mais vigiada do Brasil, a modelo participou do Bate-Papo BBB e falou sobre seu namorado.

Após ter conversado ao vivo com Fred Nicácio (35) e ter se emocionado com o recado de alguns famosos, a ex-sister foi questionada por Vivian Amorim e Patrícia Ramos sobre o amado, o empresário alemão Moritz Carlo.

"Quem é o namorado de Domitila Barros?", perguntaram as apresentadoras. A ativista respondeu que ele não é brasileiro e que é um homem bastante tímido. Na sequência, Domitila surpreendeu e divertiu as apresentadoras ao compará-lo com o cantor Dilsinho.

"Vocês acham ele um pouco parecido com o Dilsinho?", perguntou a modelo. "Por conta da barba?", elas questionaram. "De todo mundo que foi na casa, a única pessoa que eu associei com ele era o Dilsinho", respondeu a ex-BBB. "Você estava com tanta saudade dele, que você estava vendo o rosto dele no rosto dos cantores", brincou Vivian.

Questionada se o namorado é uma pessoa discreta, a ex-Miss Alemanha respondeu que sim. "Ele é o contrário de mim", disse. A ativista também contou que só falou dele no final da temporada porque estava sentindo muita saudade.

"O cabelo é diferente? É. Mas os olhos, a barba... Eu estava com saudade", declarou a modelo. "Ele é muito tímido", acrescentou. Domitila ainda mandou um recado para ele em alemão, e as apresentadoras brincaram com a tradução: "Foi uma declaração amorosa. A tradução simultânea diz que ela ama, está com saudade e está chegando. E perdoa por ter exposto no Gshow".

Domitila Barros sobre o seu namorado: "Ele não é lindo? Não parece o Dilsinho?" #BBB23pic.twitter.com/QwrcAOfkv5 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 19, 2023

Domitila mandando um recado pro namorado #BBB23pic.twitter.com/QNEIszjldC — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 19, 2023

BBB 23: Bruna vence Prova do Líder, e Larissa e Ricardo disputam o paredão

A noite desta terça-feira, 18, foi agitada na casa do BBB 23, da Globo. Após a eliminação de Domitila Barros e a vitória de Bruna Griphao na prova do líder, os participantes formaram o 17º paredão da temporada, que é disputado por Larissa e Ricardo.

Ao vivo, a líder Bruna Griphao indicou Ricardo Alface direto para o paredão. “Não tem muito mistério, hoje eu vou mandar o Facinho. Ele não joga com a gente. Hoje eu só tenho essa opção e vai ser o Facinho”, afirmou ela.

Então, os participantes fizeram a votação aberta na sala e a mais votada foi Larissa. Assim, ela e Ricardo disputam o paredão duplo.