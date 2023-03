BBB 23: Domitila namora? Mãe da sister revela relacionamento: ''É segredo''

Domitila namora com alemão há sete anos e mãe de sister explica melhor relacionamento "escondido"

Muitos admiradores e fãs de Domitila já questionaram se a sister namora. Após algumas vezes comentar que tem um companheiro fora da casa, a mãe da ativista social, Roberta Barros, confirmou que a filha tem um relacionamento há sete anos com um alemão.

"É o segredo dela. Ele é muito tímido, não gosta nem de tirar fotos", explicou a mãe da participante o motivo de não se ver fotos ou outros registros do namorado de Domitila.

Roberta contou ao Gshow que conheceu o namorado da filha em 2019, na Alemanha, e, em 2021, voltou ao país para conhecer a mãe do rapaz. Em dezembro de 2022, o moço veio ao Brasil para ajudar Domitila a se preparar para o BBB e em seguida foi para Portugal esperar a amada sair do programa.

Sobre o jeito do genro, Roberta revelou um pouco da personalidade dele para os curiosos: "É uma pessoa supercalma! O contrário de Domitila."

Domitila fala do namorado na casa do BBB 23

Em um papo com Gabriel Santana, Domitila revelou que tem um relacionamento de 7 anos com um alemão, que poucas pessoas de seu círculo de amizade chegaram a conhecer. Os dois se conheceram devido ao trabalho e marcaram uma reunião em Berlim para falar um pouco mais sobre o projeto.

Ao ver o empresário, ela se apaixonou à primeira vista. "Eu não conhecia ele, só tínhamos nos falado umas duas, três vezes pelo telefone. Quando ele chegou, eu falei: ‘É ele!’. Ele entrou e eu sabia. Na hora que eu vi ele, eu senti que eu conhecia ele de outras vidas, foi um reencontro", contou como tudo aconteceu.

Depois da reunião, eles marcaram um jantar no Dia dos Namorados. Alguns dias depois, ela foi para Paris vê-lo: "A gente marcou de jantar no Valentine's Day. Antes de sair de casa, eu falei para a menina que eu morava que eu ia sair com a pessoa que eu amo. Tenho muito essa questão de sensibilidade. Em Paris, a gente foi em uma roda-gigante, e ele falou para mim: ‘Eu acho que você é a mulher da minha vida’. Eu nunca imaginei viver uma história dessa.”

