BBB 23: Domitila chora e desabafa após derrota no Quarto Branco: ''Nadei e morri na praia''

Após 18 horas de prova, Domitila perde duelo no Quarto Branco e faz desabafo frustrada com situação

A ativista Domitila está a arrasada após perder o duelo no Quarto Branco contra Fred Desimpedidos, brother que chamou para a disputa depois de ter apertado o botão no jardim nesta quarta-feira, 08. Após ter aguentado 18 horas de prova, a miss acabou dormindo rapidamente e deixou a logo cair no chão.

Arrasada com sua derrota, a sister caiu no choro ao ficar sozinha no recinto dentro do carro e em seguida desabafou para as câmeras sobre ter dado seu máximo e não ter conseguido ganhar.

"É isso aí, Brasil. Nadei, nadei e morri na praia mais uma vez. A coisa que eu tinha mais medo aqui era o Quarto Branco, vamos ver o que nos espera", contou ela sem saber ainda exatamente qual é a punição da dinâmica.

"É muito frustrante perder essa prova nesse contexto com o Fred", desabafou. "Mais uma vez, eu dei o meu máximo. Eu não sei que horas são, mas eu acredito que fiquei muito tempo aqui dentro", comentou.

Domitila continuou refletindo: "É sobre isso, não é sobre cair, é sobre se levantar de novo. Chorei um pouquinho, fiquei muito frustrada, mas também bati eu mesma nas minhas contas pra me lembrar que foi muito, aguentar as conversas, aguentar o climão".

Durante o duelo do Quarto Branco a sister e Fred tiveram algumas discussões. Em certo momento, o jornalista detonou a ativista. “Você usa mentira como estratégia, fica falando que o Brasil está sempre do seu lado e ainda mete essa. Gente do céu... Se você faz isso dentro de um carro, imagina dentro de uma casa. Em 50 dias...”.

Fred leva fora de Domitila ao tentar falar de jogo: ‘Chata’

Fred, do canal Desimpedidos tentou puxar papo com Domitila sobre o jogo, mas levou um fora da Miss Alemanha.

“A Aline me disse que conversou com você”, disse o Líder da Semana. “Sem querer ser chata, mas já cumprindo meu papel de chata, não quero falar de jogo aqui, não”, rebateu a modelo, deixando o influenciador completamente sem graça. “Você jura?”, ironizou o jornalista. “De maneira nenhuma”, completou Domitila.

“A minha proposta é zero jogo, porque eu não vou deixar de ser seu rival e você não vai deixar de ser o meu. É mais por questão de pessoa mesmo, até o que eu fiz com a Sarah ontem”, revelou Fred, falando que seria mais sobre questões pessoais, e não sobre jogo. “Quando a gente sair daqui, na piscininha, no paiol, [a gente conversa] com todo prazer, mas aqui meu foco não é esse”, respondeu a Miss. “Olha só! Tá vendo como a sua troca é zero sincera? É só quando convém para você”, acusou o youtuber.

“Exatamente, Fred!”. “Esse é seu jogo, então? Você finge ter trocas sinceras, mas aí é só quando é conviniente!”, continuou o youtuber. “Sua good vibes é totalmente seletiva”, retrucou Fred. Domitila ainda disse que não sabe lidar com pessoas que ditam o que ela tem que fazer, e ainda declarou que o rival era oportunista por tentar puxar assunto com ela.

“Sim. Fiz mestrado em 4 línguas e já aprendi muita coisa, mas não aprendi a lidar com pessoas que querem ditar o que eu faço. Agora que é conveniente pra você, você quer conversar comigo? Oportunismo”, declarou a modelo.