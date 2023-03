BBB23: Domitila descobre ponto fraco de Fred ao mirar em sister: ‘Jogo sujo’

Miss Alemanha Domitila Barros e youtuber Fred Desimpedidos não param de discutir no Quarto Branco do BBB 23

O Quarto Branco prometia e está cumprindo! Nesta quarta-feira, confinados juntos dentro de um carro, a Miss Alemanha Domitila Barros e o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, não param de discutir. A modelo, no entanto, achou o ponto fraco do rival ao mencionar a professora de educação física Larissa, namorada do influenciador dentro do Big Brother Brasil 23.

Dentro do carro, Domitila e Fred começaram a ter uma discussão bastante agitada, quando a modelo se irritou ao ouvir que ela “teria mudado”, como se tivesse sido uma pessoa pior antes. “Se eu fosse uma pessoa ruim, que mudou, eu teria colocado a Larissa lá fora só pra ela ficar sozinha lá antes de você sair. Só pra, antes de você chegar, ela já ter visto todas as DMs dela, ter vivido um pouquinho sozinha”, disse a Miss.

“Você nem sabe o que é da gente. Da mesma forma que você diz que não me conhece, não vem falar do relacionamento que eu tenho com a Larissa porque você não sabe qual é o nosso acordo. Use seus argumentos e fale de você, não vem falar da Larissa”, disparou o youtuber.

“Esse pensamento que falei pra você agora é um pensamento que passou pela minha cabeça. É um pensamento bonito? Feio? Justo? Tem três câmeras para julgar”, explicou Domitila, deixando claro que não é um plano. “Isso é de uma sujeira, ganhamos mais algumas horas dentro do carro e olha o que você mostrou. Você se achando Deus do Big Brother, se achando a dona Big Boss. Isso é um jogo sujíssimo”, completou Fred.

A impressão que da é que ela quer que o Fred agradeça por ela NÃO TER TIRADO A LARISSA DA CASA?



Fred responde: Como você ia tirar alguém da casa? Você não vota



E de tudo que eu ouvi até agora, isso é sujíssimo🤮



Obrigada Fred, a verdade que a edição esconde uma hr ia aparecer! pic.twitter.com/sIv2vssu8l — Pri (@prii_on) March 8, 2023

Em pouco tempo no Quarto Branco, Domitila e Fred batem boca:

Embora tenha começado na manhã desta quarta-feira, 08, o Quarto Branco já rendeu momentos de tensão para a edição do BBB 23. Domitila escolheu Fred para enfrentar a prova de resistência e desde então, os brothers seguem uma discussão calorosa sobre seus posicionamentos divergentes no jogo, com direito a críticas pesadas e ameaças de ambas as partes. Confira os vídeos e fique por dentro!