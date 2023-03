BBB 23: Domitila Barros dá sua opinião sobre o jogo de Bruna Griphao no reality: “Fala muito”

A ativista Domitila Barros comentou com Gabriel Santana sobre o que pensa do jogo de Bruna Griphao no BBB 23

Na madrugada desta quarta-feira, 1, após a eliminação de Fred Nicácio, Domitila Barros decidiu falar de jogo com Gabriel Santana no BBB 23.

A ativista avaliou o jogo de Bruna Griphao na casa mais vigiada do Brasil: “Eu acho que a Bruna fala muito, se posiciona muito, tem muitos momentos assim de ‘highlights’, mas eu não vejo como uma coisa de coerência, de movimento de jogo. Eu vejo que a Bruna até se esconde atrás do Guimê”.

“Eu acho que muitas decisões que a Bruna toma, ou posicionamentos, tem influência do Guimê. Como se o Guimê fosse um irmão mais velho. E que não é positivo ou negativo, eu posso estar totalmente errada, é uma impressão”, continuou.

A miss ainda comentou sobre o sua percepção do que o público deve estar achando de alguns participantes: “Eu não sei o que acontece no Quarto Deserto, mas hoje... Por isso que eu fiquei de boca aberta com a volta do Sapato. porque pra mim hoje, quem mais movimenta o jogo do Quarto Deserto é o Guimê”.

“E isso foi confirmado pra mim no discurso da esposa dele [Lexa]. Ela falou muita coisa bonita mas ela falou em algum momento: ‘Eu tô muito orgulhosa de você’. Tá entendendo? Então eu acredito que tem motivos lá fora, para ele estar dando orgulho pra ela”, ponderou Domitila.

A sister continuou teorizando sobre como Guimê estaria sendo visto fora da casa mais vigiada do Brasil: “Foi o voto dele que fez o Cowboy [Gustavo] sair. Foram as articulações dele que sempre levam, mesmo quando os grupos se dividem, as esses sete, ou oito, ou nove votos na mesma pessoa. Eu vejo que o Sapato escuta muito ele, o Fredinho escuta muito ele. Então ele pra mim não é só liderança, como é o grande articulador do jogo. Todo Paredão tem o dedo do Guimê”.

Explicou!

Ainda nesta quarta-feira, 1, o eliminado da semana Fred Nicácio foi ao tradicional café da manhã com Ana Maria Braga no “Mais Você”.

Durante sua participação no programa, o médico e apresentador explicou o porquê de ter cruzado os dedos durante uma conversa com Cristian enquanto os dois estavam no programa.