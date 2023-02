Afastando rumores de aposentadoria, Ana Maria Braga renova contrato com a Globo por mais dois anos

A apresentadora do “Mais Você”, Ana Maria Braga ficará até 2025 no comando da atração matinal da TV Globo, afastando rumores de uma suposta aposentadoria

Nesta terça-feira, 28, a coluna do jornalista Flávio Ricco divulgou que Ana Maria Braga (73) renovou seu contrato com a TV Globo por mais dois anos, ou seja, a apresentadora fica na emissora até 2025.

A apresentadora do Mais Você já compartilhou a notícia com sua equipe da atração matinal, e de acordo com o “Notícias da TV”, a novidade foi muito celebrada nos bastidores.

Ana Maria está no ar com o “Mais Você” na Globo desde outubro de 1999, ano em que foi contratada pela emissora. Anteriormente ao matinal, a apresentadora comandou o programa “Note e Anote” por sete anos na Record TV.

A comandante do “Mais Você” já é a mulher com mais idade a apresentar uma atração de diversidade da Globo, e, com a renovação do contrato, Ana ficará no ar até os seus 76 anos.

Nos últimos anos, muitos rumores de uma aposentadoria de Ana Maria Braga surgiram na internet. Alguns internautas até especulavam nas redes sociais que Paola Carosella seria a cotada para apresentar o “Mais Você”.

A ex-jurada do programa Masterchef reagiu aos boatos de que ela seria a próxima apresentadora do “Mais Você”. “Gente, já deu dessa fofoca, né?”, comentou Paolla em seu Twitter.

Criticado!

Nesta última segunda-feira, 27, o sexto eliminado do BBB 23, Gustavo participou do tradicional café da manhã com Ana Maria Braga.

Porém, o ex-BBB foi criticado nas redes sociais por fugir de perguntas polêmicas em relação a sua estadia na casa mais vigiada do Brasil.