BBB 23: Cristian tenta se justificar e Bruna Griphao detona: “Jogo sujo"

Após ser desmascarado, Cristian tentou explicar suas atitudes, mas foi criticado por Bruna Griphao

O drama continua no BBB 23! Depois de ser desmascarado na noite do último domingo, 12, Cristian (32) decidiu conversar com alguns do brothers para tentar se acertar dentro da casa mais vigiada do Brasil. Mas sua conversa com Bruna Griphao (23) não saiu como esperado e o brother teve que ouvir duras críticas da sister.

Tudo começou quando Sarah Aline (25) expôs que o gaúcho se aproximou de alguns integrantes do Quarto Deserto para obter mais informações sobre o game. Cristian tentou justificar a atitude para Bruna Griphao, que confiou no brother: “Dei um selinho na Paula porque a gente estava avacalhando, todo mundo estava avacalhando.”, confessou.

Bruna rebateu o empresário: “Eu não ligo pro seu selinho com a Paula… Eu não te pegaria. Fod*-se! Só acho feio isso, ainda mais porque a gente estava tendo um troca”, desabafou sobre a aproximação por interesse. “Quando a Paula falava que não falava de jogo com você, era mentira. Até porque ela falava muito mais do que eu”, a atriz também criticou a postura da biomédica.

Cristian tentou explicar que não se aproximou de Bruna com segundas intenções: “Eu fiz um jogo perigoso”, disse. Mas a paulista não se mostrou satisfeita com a explicação e mais uma vez, criticou as estratégias adotadas pelo loiro: “Não foi um jogo perigoso, foi um jogo sujo. Assume pra você, que você fez um jogo sujo. Fica menos feio”, finalizou.

BBB 23: Revoltada após Cristian ser desmascarado, Paula detona: ''Vou arrancar a cabeça dele''

Após a formação do último paredão na noite de domingo, 12, Paula (28) se revoltou contra Cristian e fez algumas declarações polêmicas. Após descobrir que foi usada pelo gaúcho para servir informações, a sister, que está no paredão de semana, fez algumas ameaças.

“Se eu fico aqui dentro eu enfio uma faca nele, eu mato, eu mato", a biomédica declarou quando perguntaram se ela dormiria no mesmo quarto que Cristian. Logo em seguida, ela o encontrou: "Você não tem direito nenhum de falar nada, nada. Se eu fico, tu vai do céu ao inferno comigo", declarou.