BBB 23: Cezar Black define seu próximo alvo: 'Meu voto até o final'

Em conversa com Key Alves, Cezar Black revela que já decidiu quem vai receber seus votos até o final do BBB 23

O brother Cezar Black não gostou nada da atitude de Marvvila durante a formação do paredão do BBB 23 no domingo, 5. Ele e Key Alves chegaram à conclusão de que a cantora desperdiçou o seu voto. Então, o rapaz definiu o seu voto até o final da temporada.

Em conversa, Key Alves e Cezar Black revelaram que pensam em chamar Marvvila durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 6. “Amanhã a gente fala tudo o que tem que falar para ela. Porque a gente tem que continuar a ser coerente”, disse a jogadora de vôlei.

Então, Cezar disparou ao contar que Marvvila é seu novo alvo. “Não tem como ir em outra pessoa. E vou te falar, meu voto vai nela até o final. Posso votar sozinho, mas vai nela”, afirmou. E Key disse que outras pessoas também podem votar na cantora. “Tem muito mais gente que vota nela do outro lado”, afirmou.

Por fim, ela desabafou: “Que traição. Pessoa que anda assim com ela, velho. É a mesma coisa nós dois aqui, se eu tiver que tirar o seu da reta, eu ir lá e votar no outro”.

Saiba como foi a formação do oitavo paredão do BBB 23

Key Alves já estava emparedada por causa do Big Fone, que foi atendido por MC Guimê na semana passada. No início da edição ao vivo, MC Guimê, que é o Anjo da semana, deu a imunidade para Bruna Griphao.

O líder Fred decidiu indicar Sarah Aline ao paredão. Logo depois, o apresentador dividiu a casa em dois grupos: Grupo Amarelo: Cara de Sapato, Amanda, Larissa, Cezar Black, Gabriel Santana e Marvvila. Grupo Azul: Aline Wirley, Ricardo, MC Guimê, Bruna Griphao, Domitila, Key Alves. Cada um dos grupos foi mandado para um dos quartos e teve que votar entre as pessoas que estavam dentro do próprio quarto. Assim, duas pessoas foram escolhidas para o paredão. No Grupo Amarelo houve um empate entre Marvvila e Larissa e o líder Fred precisou desempatar e decidiu mandar Marvvila para o paredão. No Grupo Azul, a mais votada foi a Domitila.

Então, o apresentador revelou que Cezar Black tinha o poder de indicar uma pessoa para o paredão porque ele foi salvo do paredão com o segundo toque do Big Fone na semana. Cezar decidiu indicar MC Guimê ao paredão. Assim, a formação do paredão contou com cinco pessoas: Key Alves, Sarah Aline, Marvvila, Domitila e MC Guimê. Por fim, os participantes fizeram a prova bate-volta e MC Guimê e Marvvila escaparam.